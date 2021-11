Considerata una delle donne più ricche e importanti della televisione, Ellen Pompeo si è fatta strada attraverso il noto medical drama “Grey’s Anatomy”. Scopriamo la storia e il percorso nel mondo dello spettacolo dell’attrice che interpreta la dottoressa Meredith Grey.

Chi è Ellen Pompeo

Ellen Kathleen Pompeo (Everett, 10 novembre 1969) è un’attrice, nonchè produttrice televisiva statunitense. Cresce negli Stati Uniti, ma è legata all’Italia grazie al nonno, originario di un paese della provincia di Avellino. Dopo aver frequentato le scuole si trasferisce a New York dove lavora come baby sitter e successivamente a Miami per fare la cameriera.

Decide poi di tornare nuovamente nella grande mela dove si inserisce nel mondo dello spettacolo con uno spot commerciale.

Realizza il progetto nel 1996 per il “SoHo Bar & Grill” dove attira l’attenzione di un agente che la sceglie per realizzare degli spot per L’Oreal. Dopo questi primi lavori viene scelta per alcuni cortometraggi che la convincono a lanciarsi nel mondo della recitazione e così si trasferisce a Los Angeles.

Ellen Pompeo e il successo con Grey’s Anatomy

Nel 1999 prende parte al suo primo lungometraggio, “Coming Soon”, seguito da “Mambo Café” l’anno successivo. Inizia ad ottenere un po’ di successo con “Moonlight Mile – Voglia di ricominciare” a fianco di Jake Gyllenhaal, film che le permette inoltre di essere notata da Shonda Rhimes. Segue poi il film di Steven Spielberg “Prova a prendermi”, progetto in cui recita a fianco di Tom Hanks e Leonardo di Caprio. Altre pellicole importanti di questi anni sono “Daredevil” a fianco di Ben Affleck o “Se mi lasci ti cancello” con Jim Carrey.

Oltre ai progetti cinematografici Ellen si dedica anche al mondo della televisione, prima con parti secondarie in serie minori, per poi essere scelta nel 2005 per il ruolo di Meredith Grey nella nota serie tv “Grey’s Anatomy”. Il medical drama più famoso al mondo le conferisce una certa notorietà nonchè grande consenso da parte della critica. Ottiene numerosi premi televisivi nonchè una nomination ai Golden Globe.

Ellen Pompeo tra produzione e vita privata

Dopo il successo come attrice all’interno della serie, Ellen ha ottenuto il ruolo anche di direttrice. Dalla tredicesima stagione di Grey’s Anatomy debutta infatti alla regia venendo coinvolta poi anche per altri progetti. Della recitazione ha dichiarato nel 2014:

“Mi sento decisamente in transizione. Non trovo la recitazione terribilmente potente.”

Per quanto riguarda la sua vita privata Pompeo è fidanzata dal 2003 con Chris Ivery, produttore statunitense con cui si sposa diversi anni dopo e con cui dà alla luce Stella Luna. Nel 2014 poi, attraverso una madre surrogata, inizia a crescere Sienna May e successivamente Eli Christopher.