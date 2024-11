Uno dei tagli di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 è lo storm cut, ovvero i capelli effetto pioggia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire di che taglio si tratta e a chi sta bene.

Storm Cut: tutto sul taglio capelli dall’effetto pioggia

Credo tutte voi abbiate presente l’effetto pioggia sui capelli. Diciamo che gran parte delle donne “lo odia”, c’è anche chi quando piove non vuole proprio uscire di casa per paura di come diventeranno i suoi capelli. Bene, forse adesso cambierete idea in quanto i capelli effetto pioggia sono la tendenza di questo autunno inverno 2024 2025, anzi c’è proprio un taglio che sta spopolando, ovvero lo storm cut, taglio in grado di donare alla chioma un effetto wild che ricorda proprio i capelli quando piove. Quindi, se siete tra coloro che non sopportano l’umidità di queste stagioni perché rende i capelli crespi potete puntare sullo storm cut, un taglio naturalmente wild, adatto soprattutto a chi ha i capelli mossi o ricci.

Storm Cut: che cos’è e a chi sta bene

Come abbiamo appena visto, uno dei tagli di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 è lo storm cut, un taglio naturalmente wild perfetto per queste stagioni fredde dove l’umidità fa da padrona. Lo storm cut è un taglio corto fino alle spalle, un taglio che dona un aspetto disordinato alla chioma ma super cool. Un taglio quindi caratterizzato da onde selvagge e disordinate, baby hair in vista, finish della chioma increspato e volumi massimi. In poche parole i capelli sono come sarebbero dopo aver preso la pioggia. Questo taglio ha preso proprio ispirazione dai capelli post pioggia, un taglio ideale che non farebbe più dannare tutte coloro che non amano particolarmente queste stagioni. Lo storm cut è adatto soprattutto per chi ha i capelli mossi o ricci.

Storm Cut: i colori di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Abbiamo quindi visto che lo storm cut è uno dei tagli su cui puntare se si hanno i capelli mossi o ricci per questo autunno inverno 2024 2025. Un taglio medio corto che ricorda l’effetto della pioggia sui capelli. Ma, quali sono i colori di tendenza di queste stagioni fredde su cui puntare per realizzare lo storm cut? Vediamoli adesso insieme: