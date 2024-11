Un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento

La puntata di Domenica In del 10 novembre promette di essere ricca di emozioni e sorprese. La conduttrice Mara Venier, sempre attenta a portare sul piccolo schermo i volti più amati della televisione e del cinema, ha preparato un programma variegato che spazia dalla musica al cinema, senza dimenticare l’attualità. Tra gli ospiti di spicco, ci saranno nomi noti del panorama cinematografico italiano, come Michele Placido e Carlo Verdone, che porteranno il loro carisma e le loro storie sul palco di Rai 1.

Carlo Verdone e la sua nuova serie

La puntata si aprirà con una lunga intervista a Carlo Verdone, il celebre attore e regista romano, che presenterà la terza stagione della sua serie Vita da Carlo, in uscita il 16 novembre. Questo incontro sarà l’occasione per ripercorrere la carriera di Verdone, dai suoi esordi fino ai successi più recenti. La sua presenza non solo intratterrà il pubblico, ma offrirà anche spunti di riflessione sulla sua evoluzione artistica e personale.

Ballando con le stelle e le storie di vita

Non mancherà, come di consueto, una sezione dedicata a Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, condividerà aneddoti e opinioni sui concorrenti, arricchendo il dibattito con il suo stile diretto e provocatorio. Inoltre, Francesco Arca, ex volto di Uomini e donne, racconterà momenti significativi della sua carriera e si aprirà su esperienze personali, tra cui la drammatica scomparsa del padre, un tema che toccherà il cuore dei telespettatori.

Il nuovo film di Michele Placido

Insieme a Federica Luna Vincenti, Michele Placido presenterà il loro nuovo film Eterno Visionario, che esplora la vita di Luigi Pirandello. Questo lungometraggio, che celebra il 90º anniversario del Premio Nobel per la letteratura, è un tributo a uno dei più grandi scrittori italiani. La pellicola promette di essere un viaggio emozionante attraverso la vita e le opere di Pirandello, arricchendo il palinsesto di Domenica In con contenuti culturali di alto livello.

Musica e intrattenimento

La musica avrà un ruolo centrale nella puntata, con la partecipazione della talentuosa Clara, che presenterà la sua hit Nero Gotico, reduce dal successo al Festival di Sanremo. La sua performance, già in cima alle classifiche di streaming, porterà un tocco di freschezza e energia al programma. Mara Venier, con il suo inconfondibile stile, guiderà il pubblico attraverso un pomeriggio di intrattenimento, giochi e interviste, rendendo ogni momento unico e coinvolgente.

Domenica In andrà in onda alle ore 14.00 su Rai 1, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Rai Play. Non perdere l’occasione di vivere un pomeriggio all’insegna della cultura, della musica e delle emozioni!