Manca sempre meno al matrimonio di Diletta Leotta con il calciatore Loris Karius. In attesa del grande giorno, la futura sposa ha festeggiato l’addio al nubilato con alcune amiche e amici, trascorrendo un weekend a Ibiza all’insegna del divertimento e dello stile. Scopriamo insieme tutti i look scelti dalla conduttrice televisiva.

Diletta Leotta: il weekend da sogno per l’addio al nubilato

Diletta Leotta ha trascorso il primo fine settimana di giugno con alcune amiche e amici a Ibiza, festeggiando il suo addio al nubilato. Il 22 giugno la nota conduttrice convolerà a nozze con Loris Karius, con una romantica cerimonia presso il lussuoso hotel a cinque stelle Therasia Resort sull’isola di Vulcano, in Sicilia. Secondo le ultime indiscrezioni, saranno presenti circa 150 invitati. Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, il piccolo gruppo ha trascorso il giorno in piscina, godendosi il sole e il relax. Ma non si sono fatti mancare il divertimento notturno tra musica e feste esclusive in discoteca. Tra gli amici presenti c’erano Irene Simeone, moglie di suo fratello, Michael Cuzzilla, Nicolò Grossi, Francesca Muggeri, Maria Sara e Giulia Sofia. Grande assente invece Elodie, che sarà damigella d’onore della conduttrice. L’assenza è dovuta probabilmente ai numerosi impegni lavorativi.

Diletta Leotta: i look scelti per l’addio al nubilato

Durante il suo addio al nubilato, Diletta Leotta ha sfoggiato una serie di look impeccabile che hanno conquistato tutti i fan. Per il primo giorno, la conduttrice ha indossato un elegante mini abito bianco in pizzo sangallo, impreziosito da un grazioso fiocco nella parte posteriore. Un capo mozzafiato firmato Atelier Emè. Ai piedi, ha scelto delle raffinate e sensuali décolléte trasparenti. La nota conduttrice ha poi sfoggiato un bikini viola, con audace scollo all’americana e incrocio sull’addome, abbinato a una gonna in tessuto stretch. In altri scatti, la conduttrice ha indossato un bikini a strisce bianche e nere, con laccetti sui fianchi e al centro della parte superiore. Infine, Diletta Leotta ha optato per un abito corto nero, abbinato a degli stivali alti stringati. Con i meravigliosi abiti indossati nel suo addio al nubilato, la curiosità per il suo abito da sposa cresce ogni giorno di più. Non ci resta che aspettare il 22 giugno per scoprire cosa indosserà per pronunciare il fatidico “si”!

