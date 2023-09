Dermaplaning: il trattamento per eliminare la peluria del viso

La depilazione e i trattamenti di epilazione sono vari. Ultimamente sta spopolando un metodo molto amato e noto. Si tratta del dermaplaning che va a eliminare i peli, ma anche esfoliare la pelle affinché sia maggiormente liscia. Vediamo come funziona, il modo di usarlo anche a casa con strumenti appositi e specific.

Dermaplaning

Forse per molti si tratta di un nuovo trend di bellezza, ma non è affatto così. Il dermaplaning, ovvero la micro esfoliazione del viso, è un trattamento che spopola da parecchio al punto che dive del cinema di Hollywood come Elizabeth Taylor e altre erano solite sottoporsi. A distanza di cinquant’anni, questo trattamento e metodo continua a essere molto famoso, come dimostrano i video sui social.

Non si tratta, come molti pensano, di un trattamento di rasatura al femminile, ma dell’uso di una lama da rasoio molto precisa il cui compito non è togliere i peli in eccesso, quanto piuttosto esfoliare la pelle in profondità evitando rossori e irritazioni come solitamente avviene durante la depilazione.

Proprio per questa ragione, un trattamento come il dermaplaning si può svolgere, non solo presso un salone di bellezza o centro estetico, ma anche a casa usando i giusti strumenti. Rispetto ad altri trattamenti e metodi, risulta essere molto delicato in quanto non causa infiammazioni e non altera il normale ph della pelle.

Dermaplaning: come funziona

Innanzitutto, si tratta di un segreto di bellezza che permette di eliminare i peli ed esfoliare la pelle. Un metodo come il dermaplaning è possibile farlo anche a casa, come detto, con strumenti specifici come una lama da rasoio di precisione che sia molto affilata. In questo modo è possibile rimuovere lo strato di pelle morta e la peluria in eccesso.

L’obiettivo principale di questo metodo è sicuramente migliorare la pelle non tanto rimuovere i peli del viso in eccesso. Va poi a lavorare sulla stimolazione e la rigenerazione delle cellule eliminando così le cellule morte della pelle migliorando e attenuando le imperfezioni. La pelle, già dopo i primi trattamenti, appare liscia e morbida, oltre che vellutata.

Subito dopo il trattamento di dermaplaning è bene potenziare i prodotti di skincare che si usano in modo da rendere la pelle maggiormente vellutata e idratata. Per poterlo fare, si ha bisogno di una crema idratante, un siero, ma anche un detergente compreso un prodotto con filtri solari anti-inquinamento insieme a una buona protezione solare.

La lama del rasoio, rispetto a quelli tradizionali da barba per gli uomini, è molto più sottile e delicata per cui si ha una depilazione accurata che non taglia e non va a stimolare e favorire una crescita più dura del pelo. Si può usare anche in pelli sensibili, ma è consigliabile passare prima un olio a base di emollienti. Un trattamento da svolgere su guance, fronte, mento, basette e linea della mandibola. In caso di acne profonda o ferite, è meglio evitare il trattamento.

Dermaplaning Amazon

Un trattamento di esfoliazione e rimozione della peluria del viso che è possibile trovare su Amazon con strumenti e prodotti appositi. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra i trattamenti e strumenti di dermaplaning da usare con la recensione di ogni prodotto.

1)Tweezerman rasoio viso

Un set di tre lame di rasoio del color argento adatte per il dermaplaning. Aiuta a rimuovere i peli ed esfoliare la pelle per un’epidermide più sana e liscia. Le lame sono inox, igieniche e facili da usare. Ha un cappuccio protettivo per conservare bene le lame e proteggerle.

2)Intuition Dermaglow

Uno strumento molto utile per esfoliare la pelle, ma anche rimuovere i peli in eccesso del viso. Indicato per l’uso domestico. Nella confezione si trova un manico e tre lame di ricarica. Ha una forma curva in modo da rimuovere delicatamente le cellule morte. Protegge la pelle rendendola liscia e morbida.

3)Kitsch dermaplaning tool

Un set per rasoio viso e sopracciglia che permette di eliminare i peli in eccesso e le cellule morte. Dotato di un set di diverse lame in acciaio. Permette di esfoliare la pelle delicatamente rimuovendo i residui di sporco. Uno strumento multiuso in grado di preparare la pelle.

Oltre al trattamento del dermaplaning anche le strisce epilatorie sono utili per rimuovere i peli in eccesso.