Il premio speciale dei David di Donatello nel 2023 va a una delle attrici più apprezzate sia nel cinema italiano, sia in quello internazionale. Tale prestigioso premio sarà consegnato alla grande e unica Isabella Rossellini e la cerimonia avverrà il prossimo 10 maggio 2023.

A rendere nota la lieta notizia è stata la Presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis. In accordo con il consiglio direttivo del noto evento, dunque, è stato deciso di attribuire il premio speciale dei David di Donatello 2023 alla sola e unica Isabella Rossellini.

La motivazione di tale assegnazione è da leggere nelle parole rilasciate dalla stessa Accademia:

Dalla televisione trasgressiva di Renzo Arbore al cinema dei fratelli Taviani. Da Il Pap’occhio ai film cult di David Lynch. Sempre incrociando territori di grandi autori come Saverio Costanzo, Nikita Mikhalkov, Robert Zemeckis, Peter Weir, Denis Villeneuve. Isabella Rossellini, figlia di due leggende del cinema, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, ha saputo sfidare ogni luogo comune con grande libertà […]

Rossellini, artista poliedrica e anticonformista, è stata protagonista di grandi successi cinematografici, ma ha preso parte anche a numerosi spettacoli teatrali importanti. Non solo: Isabella Rossellini è da sempre particolarmente attenta e sensibile nei confronti dell’ambiente e degli animali, tanto da essere a tutti gli effetti etologa.

Un premio che vuole sottolineare tutta la potenza dell’attrice, che nel 2023 torna al cinema nel film La Chimera di Alice Rohrwacher, in concorso al Festival di Cannes.

Isabella Rossellini conquista il premio speciale ai David di Donatello 2023 e tutta l’Italia si trova d’accordo sulla scelta: apprezzata, amata, seguita e rispettata come donna e come professionista, Rossellini è considerata una vera ambasciatrice preziosa della cultura italiana, per cui era doveroso riconoscerle la sua importanza come artista.

Quando avverrà la consegna del premio speciale dei David di Donatello 2023 a Isabella Rossellini?

La cerimonia di premiazione e la conseguente assegnazione del premio speciale a Isabella Rossellini è prevista per il prossimo 10 maggio 2023. Il tutto sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 dagli studi di Cinecittà Lumina di Roma. A condurre ci sarà Carlo Conti, affiancato nella nuova edizione da Matilde Gioli.

I ruoli più memorabili di Isabella Rossellini

Sicuramente non basterebbero dieci pagine per descrivere la grandezza artistica di Isabella Rossellini. Se, però, ci si vuole soffermare su quelli che sono stati i suoi ruoli più iconici, ci sono alcuni film da citare obbligatoriamente. In primis, Velluto blu (1986) di David Lynch, per il quale l’attrice vince il premio come Migliore attrice agli Independent Spirit Awards. Si ricordano inoltre anche Crime of the Century (1997) di Mark Rydell, per il quale ottiene una candidatura ai Golden Globe e anche Chicago Hope (1997), grazie al quale ottiene una nomination agli Emmy Awards.

L’attesa per la serata del 10 maggio 2023 è già altissima, così come lo è emozione nel poterla rivedere sul grande schermo nel film La Chimera: Isabella Rossellini non deluderà.