Danielle Lauder è la nipote di Estée Lauder, fondatrice del noto marchio Estée Lauder. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Danielle Lauder, chi è la nipote di Estée Lauder

Danielle Lauder è la pronipote di Estée Lauder, la fondatrice dell’impero cosmetico Estée Lauder, figlia quindi di William Lauder, il nipote di Estée. Danielle è nata nel 1993 e ha quindi 30 anni ed è cresciuta nella casa di famiglia di Park Avenue (New York), passando la gran parte delle sue vacanze tra Aspen, nello Stato del Colorado e Westchester County. Danielle oggi vive in California a Los Angeles, in quanto appassionata di cinema ha sempre sognato di diventare attrice, cosa che, tra l’altro, inizialmente desiderava anche la stessa bisnonna Estée. Danielle si è laureata alla Northwestern University e, dal 2014, è apparsa in diverse produzioni. I suoi modelli sono Maryl Streep, Emma Watson e Laura Linney. Oltre alla carriera come attrice, Daniella si è buttata anche nel mondo della moda, nel 2016 ha debuttato sulle passerelle della Settimana della Moda di New York su richiesta di Just Drew, il quale ha visto in lei la perfetta It-girl. Dopo qualche anno a lavorare nel mondo della moda, Danielle è tornata a fare l’attrice. Non è tutto, Danielle Lauder ha anche deciso di lanciare una collezione di make-up tutta sua, con il marchio di famiglia, ma con il suo nome scritto sopra.

Danielle Lauder: il suo debutto nel mondo del make-up

Il marchio Estéè Lauder è stato fondato nel 1946 dalla bisnonna di Danielle Lauder, Estée Lauder e ancora oggi è uno dei marchi più importanti nel mondo della cosmetica, il suo valore si aggira intorno ai 90 milioni di dollari. Oggi l’azienda possiede anche marchi terzi quali Bobbi Brown, Tom Ford Beauty, Jo Malone e Clinique. Nonostante Danielle abbia deciso di fare l’attrice, fa comunque parte della famiglia Lauder, con tutte le responsabilità che ne conseguono. Fin da quando era una ragazzina ha lavorato per l’azienda, in diversi ruoli, per fare esperienza. Adesso ha deciso di mettersi in gioco anche nel mondo della bellezza, lanciando la sua prima collezione di make up in edizione limitata. Si chiama Act IV, proprio per ricordare che lei fa parte della quarta generazione dei Lauder. Sul packaging dei prodotti c’è il ritratto di Danielle ma, se le si domanda cosa usa per la sua skincare, la pronipote di Estée dichiara di utilizzare in realtà pochissimi prodotti, ovvero un tonico e un balsamo labbra, oltre a massaggiare il viso con un face roller al quarzo per una decina di minuti. Danielle è anche molto sportiva, si allena infatti due volte a settimana con un personal trainer, oltre a praticare canottaggio e boxe. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, al momento non si sa se sia fidanzata oppure se sia single.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il washed denim è ufficialmente il make-up più richiesto dell’inverno 2023

Rossetto deep nude: il colore di tendenza per l’Autunno 2023