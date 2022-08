Il settore beauty è un mondo incredibilmente vasto, dove si intrecciano idee, obiettivi, passioni e nuove e sensazionali scoperte. È quel settore che appartiene alle persone, a tutte le persone, come dimostrano i numerosi recenti progetti lanciati anche dalle star del cinema, della musica e, come vedremo a breve, anche della moda.

L’ultima notizia riguarda proprio la moda: Kate Moss, top model conosciuta in tutto il mondo, ritorna alla luce ma, questa volta, senza sfilare in passerella. Ebbene sì, la fashion queen per eccellenza si è lanciata in un nuovo progetto beauty & wellness diventando a tutti gli effetti imprenditrice.

Il nome del suo brand è Cosmoss, un gioco di parole che nella sua estrema semplicità, funziona.

Il brand di Kate Moss sta per divenire realtà: il 1 settembre 2022 debutterà sul mercato. Cosmoss ha già un sito web e un profilo Instagram che, ancora prima del lancio ufficiale, conta più di 30mila followers!

Il feed del profilo social ci propone già qualcosa, senza però svelare molti dettagli. Infatti, vediamo alternarsi post dinamici in cui si vede una Kate Moss senza veli nuotare in una location paradisiaca e immersa nella natura più pura, a post scritti o a piccole anteprime di prodotto.

Il tutto, però, mantiene un’aura di mistero e di leggerezza, data dai colori tenui e sfumati e un’ombra di luce che profuma di benessere.

COSMOSS is self-care created for life’s modern journeys—a celebration of every day exactly as it is, with all its imperfections.

Each product has been meticulously crafted with wellbeing in mind; each ritual opens a door to balance, restoration, and love.