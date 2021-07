Sono sempre di più le star che scelgono di entrare nel business della cosmesi e realizzare una propria linea di prodotti. Dal make up alla cura della pelle e dei capelli ecco i migliori beauty brand creati da personaggi famosi da non lasciarsi scappare!

Beauty brand dei personaggi famosi

Fra le varie linee cosmetiche troviamo attrici, cantanti, modelle e influencer. I loro prodotti non solo di tendenza ma anche efficaci. Cosa accomuna i diversi brand? Ingredienti naturali ed attenzione all’ambiente.

Juice Beauty by Gwyneth Paltrow

Una delle antesignane dello skincare e make up è stata l’attrice Gwyneth Paltrow. Da anni vegana e attenta all’ambiente, la Paltrow ha creato Juice Beauty, una linea per la cura della pelle e per il trucco.

È diventata negli anni una vera e propria guru della bellezza, anche grazie al suo blog Goop. Tutti i prodotti sono preparati con l’utilizzo di ingredienti naturali e formule organiche. Rigorosamente non testati su animali, vegani, senza glutine, senza siliconi, senza talco e senza parabeni. In Italia possono essere acquistati esclusivamente su Beautyhaolic’s Shop.

Honest Beauty by Jessica Alba

Make up, skincare e haircare, Honest Beauty è in vendita esclusiva per l’Italia da Douglas. Anche la linea di Jessica Alba è caratterizzata dallo stesso leitmotiv: packaging eco-friendly e formule pulite ed efficaci. L’azienda ha iniziato a produrre cosmetici e creme adatti anche ai bambini, diventando un punto di riferimento del mondo dell’organico.

Rare Beauty by Selena Gomez

Creato da Selena Gomez, Rare Beauty è stato lanciato da Sephora in diversi Paesi, Italia compresa. Si tratta di una gamma di prodotti per il make up che celebra “l’unicità di ogni donna”, come affermato dalla stessa Selena su Instagram. L’obiettivo è proprio quello di sfidare gli standard irrealistici di perfezione imposti oggi nel mondo della bellezza. Caratterizzate da formule leggere dall’effetto naturale, le referenze trucco sono sofisticate, tutte da scoprire.

KKW Beauty

Non poteva mancare nell’elenco l’onnipresente Kim Kardashian. Da quando nel 2015 ha acquistato la licenza di Biotulin i suoi make up naturali e le sue limited edition sono sempre richiestissime. Purtroppo oggi la linea è in liquidazione perché sarà soggetta a un rebranding (forse legato al fatto che la star, dopo il divorzio da Kayne West ha cambiato nome).

Kylie Cosmetics

Come la sorella maggiore, Kylie Jenner è stata una delle prime celebrity a lanciare una linea beauty. I suoi prodotti di make up hanno un prezzo piuttosto accessibile e uno stile glamour. La linea è da pochissimo in vendita nelle profumerie Douglas Italia, dove è già disponibile da tempo Kylie Skin, la gamma dedicata alla cura della pelle.

Florence by Mills

La linea è stata pensata dall’attrice della serie Stranger Things, Millie Bobbie Brown. Packaging color glicine, pensata da una giovane per le giovani, ma non solo. Prodotti corpo, viso e make up per un mood minimalista con un occhio di riguardo agli ingredienti e all’ambiente.

Haus Laboratories by Lady Gaga

Nel 2019 Lady Gaga ha aperto una boutique a Las Vegas e, contestualmente, ha lanciato il suo brand beauty, Haus Laboratories. La linea rispecchia perfettamente l’eccentricità della cantante, con dei trucchi intensi e ricchi di carattere. In Italia si può trovare in vendita esclusiva su Amazon.

Fenty by Rihanna

Anche la popstar Rihanna, dopo aver collaborato più volte con MAC Cosmetics, ha firmato la sua propria collezione make up Fenty Beauty, che in Italia è disponibile presso i punti vendita Sephora. Il focus di questa linea è sui prodotti totalizzanti e illuminanti: una grande varietà di cosmetici, glamour ed un ampio range di colori fra cui scegliere.

J.Lo Beauty

Un lungo progetto quello di Jennifer Lopez che finalmente si è concretizzato. La gamma è stata curata nei minimi dettagli da J.Lo in persona che, ancora splendida a 50 anni, desiderava creare prodotti efficaci a tutte le età e per tutti i tipi di pelle. Ha già sbancato negli Stati Uniti, in Italia dovremo attendere ancora.

Kora Organics by Miranda Kerr

Non trovando sul mercato prodotti adatti alla sua pelle anche la top model australiana Miranda Kerr ha lanciato la sua linea cosmetica. Da sempre attenta alla nutrizione, alla salute e al benessere, Kora Organics riflette questo stile di vita. Cruelty free, con ingredienti naturali dalla certificazione biologica i prodotti di questo marchio nutrono, rivitalizzano e disintossicano la pelle. In vendita esclusiva in Italia nelle profumerie Douglas.

MDNA

Star indiscussa del pop dagli anni ’80 in poi, Madonna è diventata un’icona anche nel mondo della skincare con il suo brand MDNA. La linea propone varie creme e trattamenti per il viso. Partita dal Giappone, si è fatta conoscere con una maschera a base di cenere vulcanica proveniente da Montecatini (Toscana).

Goovi

In Italia si è avvicinata al mondo beauty Michelle Hunziker con il nuovo brand Goovi. Il nome è l’abbreviazione di Good Vibes, ossia “vibrazioni positive”. Tra i prodotti si trovano cosmetici naturali come shampoo, balsami, creme corpo e integratori alimentari. Lanciatissima in questa nuova avventura, ha allargato la linea includendo anche prodotti per il make up.