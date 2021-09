L’autunno è ormai arrivato: quale stagione migliore per una buona dose di intrattenimento streaming? La piattaforma delle piattaforme ci viene in aiuto. Nuovi film, serie tv e documentari: mettetevi comodi e scegliete cosa vedere su Netflix a ottobre 2021!

Cosa vedere su Netflix a ottobre 2021

Il freddo si avvicina e il divano chiama a gran voce: fortunatamente Netflix ha pensato alle serate in casa davanti allo schermo. Per orientarsi meglio nella scelta dei titoli, vediamo il catalogo delle nuove offerte nella piattaforma.

Serie tv originali Netflix

C’è grande attesa per la terza stagione di You, in catalogo dal 15 ottobre, in cui si continuano a seguire le pericolose passioni/ossessioni di Joe. Torna anche il Club delle babysitter, basato sul romanzo di Ann M.

Martin, con la seconda stagione a partire dall’11 ottobre. Sempre sul fronte adolescenziale arriva la quarta stagione di On the block, disponibile dal 4 ottobre.

Tanti anche i nuovi debutti. Si comincia con la miniserie Maid, ispirata al romanzo autobiografico di Stephanie Land Donna delle pulizie. Protagonista è Alex, madre single in fuga da un passato di violenze, costretta ad accettare un duro lavoro per non perdere la casa e mantenere la figlia Maddy.

La serie sarà disponibile dal 1 ottobre.

Fra i nuovi titoli anche Pretty Smart, una commedia divertente che vede Chelsea trasferirsi da Harvard a Los Angeles, con nuovi coinquilini, un po’ sopra le righe e con abitudini decisamente diverse dalle sue. La prima stagione approderà su Netflix l’8 ottobre.

Da non perdere, a partire dal 6 ottobre, la docu-serie Il lato oscuro dello sport, che racconta e analizza alcuni scandali globali emblematici, riportando anche le testimonianze delle persone coinvolte. Sempre dal 6 ottobre sarà possibile vedere Baking Impossible, un reality dove pasticceri e ingegneri lavoreranno fianco a fianco per creare opere che siano commestibili, belle e resistenti.

Altre serie originali da non perdere: Paik’s Spirit (1 ottobre); Altro che caffè (8 ottobre); Little things (15 ottobre); Colin in bianco e nero (29 ottobre).

Film originali Netflix

Tra i film più promettenti in uscita troviamo senza dubbio The Guilty, un must per gli appassionati del genere thriller/crime. Infatti, è la storia incredibile, sconcertante e sconvolgente che accade una mattina dopo che un operatore del 911 riceve una telefonata da una persona in grave pericolo. Disponibile dal 1 ottobre.

Dall’Italia arriva invece una commedia romantica-drammatica, dall’8 ottobre su Netflix. Mio fratello, mia sorella, con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, racconta la vita di Nik e Tesla, due fratelli che dopo la morte del padre si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, con i figli di lei.

Il 20 ottobre sarà in catalogo la commedia 8 Rue de l’Humanité. Durante il lockdown per la pandemia da Covid-19 gli stravaganti residenti di un condominio di Parigi devono adattarsi a una nuova vita e alla convivenza.

Un altro titolo imperdibile per gli amanti dei reali inglesi e in particolare della “Principessa del popolo” è Diana: the musical. Lo spettacolo dedicato a Diana Spencer unisce ai balli e alle canzoni il racconto della la vita scintillante e drammatica dell’ex consorte di Carlo. Il musical sarà presentato in un’anteprima speciale su Netflix il 1 ottobre.

Altri film originali: C’è qualcuno in casa tua (6 ottobre); Distanza di sicurezza (13 ottobre); Io, tu, lui e lei (15 ottobre); Filp a coin: one ok rock documentary (20 ottobre).

Uscite non originali

Netflix non si smentisce neanche questo mese e va ad ampliare l’offerta anche dei titoli non originali. Film di ogni genere, quali Nudi e Felici, Nightmare – dal profondo della notte, Il cardellino, Unfaithful e D.N.A. – Decisamente Non Adatti. E soprattutto tante serie tv per un vero viaggio nel tempo: Seinfeld, The Office e Paso Adelante. Non vi resta che scegliere da dove cominciare!