Correttori illuminanti: come sceglierli

Il viso non appare sempre luminoso e naturale, a causa anche di alcuni fattori che vanno a incidere e influire. Per questa ragione, per dare luminosità al volto, i correttori illuminanti sono il prodotto di make up ideale da scegliere a seconda della tipologia di pelle. Scopriamo di cosa sono composti e come applicarli per essere radiosi.

Correttori illuminanti

Si tratta di prodotti trucco molto usati perché, come dice il nome, i correttori illuminanti hanno il compito di illuminare e dare luminosità al volto nascondendo anche le imperfezioni. Sono dei concealer che contengono degli elementi e dei principi che portano ad attenuare le macchie, oltre a essere prodotti di skin care.

Sono adatti a ogni tipo di pelle e si basano su formule che sono sottili, anche se altamente coprenti. Oltre a essere illuminanti, hanno anche l’obiettivo di pulire e contrastare i difetti e gli inestetismi, in generale. Sono considerati ibridi dal momento che costituiscono una via di mezzo tra i concealer e gli illuminanti veri e propri.

Risultano essere poi particolarmente naturali e performanti. I correttori illuminanti sono particolarmente usati, non solo per il fatto che illuminano il volto, ma anche perché vanno a correggere la stanchezza dal viso, risaltare i punti del viso e scolpire alcune parti di questa zona. Si tratta di formule ricche di pigmenti e di principi attivi che fanno bene alla pelle.

Sebbene questi prodotti in commercio siano aumentati di molto negli ultimi anni, non sono da considerarsi una novità nell’ambito del make up dal momento che sono varie le consumatrici a usarle ogni giorno. Il primo prodotto del genere è stato lanciato nel 1992 ed è ancora, a oggi, un best seller.

Correttori illuminanti: ingredienti

Il primo dei correttori illuminanti a marchio Yves Saint Laurent è, ancora ad oggi, uno dei più venduti, arricchito di pigmenti dalla forma di diamante che riflette la luce da ogni punto. Uno dei più venduti anche perché secondo le stime si pensa che se ne venda uno ogni 10 secondi circa. Gli altri prodotti sono in grado di contenere particelle luminose particolarmente coprenti.

Dal momento che sono prodotti in grado di coprire le macchie e gli inestetismi del volto, si possono applicare anche su alcuni punti come il viso, le occhiaie e i solchi naso labiali in modo da renderli maggiormente luminosi. Con questo tipo di prodotti è possibile migliorare i contorni e i tratti facendoli risaltare maggiormente.

Solitamente gli ingredienti contenuti nei correttori illuminanti sono a base di elementi naturali come olio di rosa nera e acido ialuronico che ha il compito di stimolare e favorire l’elasticità della pelle. Questi ingredienti all’interno hanno il compito di uniformare, proteggere e anche dare un colorito diverso alla pelle.

Si tratta di prodotti poi molto facili da applicare anche perché molte confezioni sono in stick per cui usarli è maggiormente semplice. Si stendono facilmente partendo dalla fronte e arrivando fino al mento concentrandosi soprattutto nelle zone più critiche come il contorno occhi per allontanare discromie e macchie.

Correttori illuminanti Amazon

Sono elementi e prodotti di make up particolarmente indicati e adatti per ogni tipologia di pelle disponibili a buon prezzo sull’e-commerce dove cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato e trovato i tre migliori correttori illuminanti scelti tra quelli più luminosi per il viso.

1)Pickx set di stick cosmetici stick

Sono un set di vari correttori in stick che vanno a migliorare uniformare la pelle, oltre a resistere al sudore. Si applicano sul viso, la cipria, il rossetto e la penna. Ha una struttura impermeabile che non è facile da rimuovere. Adatto a ogni tipo di pelle e disponibile in varie sfumature.

2)Korff skin booster correttore illuminante

Un booster in crema che va a ridurre le imperfezioni e le macchie sul volto. Ha una texture fluida che ha proprietà idratanti. Una formula leggera indicata per pelli normali. Una formulazione dalla coprenza media nelle tonalità rosa e beige.

3)Dermatrophine Pro correttore illuminante chiaro

Un correttore per occhi con principi attivi che va a migliorare il trattamento dell’inestetismo. Sono prodotti senza parabeni o siliconi indicati per ogni donna. Un correttore fluido che dona luminosità e coprenza, oltre a essere un ottimo cancella età. Dona un trucco naturale e luminoso.

Con i correttori illuminanti anche il correttore antiocchiaie che va a coprire le occhiaie donando luminosità.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.