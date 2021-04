Le discromie cutanee sono degli inestetismi fastidiosi e super difficili da combattere e contrastare. In questo, possono essere d’aiuto i cosmetici: ecco le creme antimacchia per il viso più efficaci.

Creme antimacchia viso efficaci

Le cosiddette macchie sul viso non sono altro che discromie causate da sole, cicatrici di brufoli e, soprattutto in caso di gravidanza, anche causate da melasma.

Si tratta di zone cutanee iperpigmentate, dall’aspetto marroncino,che rendono l’incarnato disomogeneo alla vista.

Questo inestetismo è molto diffuso, in quanto la pelle è un organo super delicato, soggetto continuamente a piccoli cambiamenti e traumi. Proprio per questo, moltissime case cosmetiche hanno tra i prodotti delle loro linee anche delle creme e dei sieri antimacchia.

La prevenzione, soprattutto in questi casi, è tutto. Il modo migliore per evitare le macchie dovute al sole è quello di esporsi il meno possibile e farlo solo dopo aver applicato una buona dose di protezione.

Per quanto riguarda invece le cicatrici scure da brufoli, non spremendoli, i segni che rimarranno sul viso (se rimarranno) si schiariranno più in fretta.

In ogni caso, per aiutare a contrastare le macchie sul viso ecco alcune creme realizzate ad hoc. Generalmente si tratta di prodotti contenenti acidi, come quello glicolico, che grazie alla loro azione sulla pelle, aiutano a eliminare gli strati cutanei più superficiali.

Creme antimacchia viso efficaci: le migliori

Tra le creme con un costo accessibile più efficaci contro le macchie c’è sicuramente la Vinoperfect di Caudalie. Si tratta di un prodotto ideato appositamente per contrastare le macchie di qualsiasi tipo: sole, gravidanza, brufoli. Al suo interno, contiene perle illuminanti, che rendono l’incarnato immediatamente più luminoso. Il prezzo è di € 34,90 per 50 ml.

Un’altra crema che si può trovare in farmacia e aiuta concretamente nel contrastare e prevenire le macchie è la Eucerin Anti-pigment con spf 30. Contiene Thiamidol, un ingrediente brevettato, che agisce alla base dell’iperpigmentazione, riducendo la produzione di melanina. Per vedere i primi risultati si deve usare la crema per almeno due settimane. Si tratta di una crema giorno da applicare al mattino dopo la detersione, sia sul viso che sul collo. Il costo è di poco più di € 20,00.

Tra le creme a prezzo super abbordabile, ma estremamente efficaci, c’è anche la D- Pigment di Avène. Grazie alla sua formula attenua le macchie brune localizzate ed estese, prevenendone anche la comparsa. Il risultato è un incarnato più uniforme e omogeneo. Il costo è di circa € 27,00

Creme antimacchia viso efficaci: high cost

Con la sua combinazione di acido glicolico e vitamina C, la Clearly Corrective Brightening & Smoothing Moisture Treatment di Kiehl’s, è una crema perfetta per attenuare le discromie. Si può applicare localmente su piccole macchie, oppure, per un effetto glow, si può stendere su tutto il viso. Il costo è di € 62,00 per 50ml.

Ultima, ma non per efficacia, è la crema multicorrettrice suprema di Filorga. Si tratta di un prodotto da applicare la mattina su viso e collo, pensato per rendere più omogenea la pelle. Con più di 50 ingredienti rivitalizzanti, promette di attenuare le discromie e al tempo stesso rimpolpare la pelle.

