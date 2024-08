Correre a ritmo di musica fa bene ma, perché? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Correre a ritmo di musica: perché fa bene

Musica e corsa sono una combinazione vincente anzi, secondo alcuni studi medici, ascoltare musica mentre si corre aumenta le prestazioni del 15 %. Ma sia che tu lo faccia perché sei un atleta o semplicemente per tenerti in forma, ascoltare brani musicale mentre si fa jogging porta numerosi benefici, tra cui il combattere lo stress e l’alleviare le tensioni. La musica è parte integrante della nostra vita, ci tiene compagnia, ci conforta nei momenti tristi, ci dona energia, insomma ascoltare musica fa sempre bene, a prescindere se si sta facendo sport o meno. Tornando al correre, alcuni studi hanno anche dimostrato che correre ascoltando musica riduce addirittura la fatica, in quanto si è così concentrati sul brano che si sta ascoltando da “dimenticarsi” appunto della fatica che si sta facendo. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio quali sono tutti i benefici del fare jogging ascoltando la musica.

Correre a ritmo di musica: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, correre a ritmo di musica fa super bene. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono tutti i benefici di fare running ascoltando musica:

Aumenta le prestazioni: secondo alcuni studi, ascoltare musica mentre si sta correndo aumenta le prestazioni del 15 %.

secondo alcuni studi, ascoltare musica mentre si sta correndo aumenta le prestazioni del 15 %. Riduce la fatica : sempre secondo alcuni studi, si riduce anche la fatica e si migliora quindi la resistenza.

: sempre secondo alcuni studi, si riduce anche la fatica e si migliora quindi la resistenza. Ci mette di buon umore : ascoltare musica correndo ci pone in uno stato di benessere e di buon umore.

: ascoltare musica correndo ci pone in uno stato di benessere e di buon umore. Isolarsi dal rumore circostante : clacson, persone che parlano, cani che abbaiano eccetera, ascoltando la musica correndo ci si può isolare dai rumori circostanti. L’importante però è non ascoltarla a volume troppo alto, specialmente se correte in città poiché potreste non sentire eventuali pericoli.

: clacson, persone che parlano, cani che abbaiano eccetera, ascoltando la musica correndo ci si può isolare dai rumori circostanti. L’importante però è non ascoltarla a volume troppo alto, specialmente se correte in città poiché potreste non sentire eventuali pericoli. Miglioramento della memoria : correre regolarmente ascoltando musica, secondo un indagine apparsa su Nature Neuroscience aiuterebbe anche a migliorare la memoria poiché si potenzia l’ippocampo, ovvero quell’area del cervello responsabile della gestione dei ricordi.

: correre regolarmente ascoltando musica, secondo un indagine apparsa su Nature Neuroscience aiuterebbe anche a migliorare la memoria poiché si potenzia l’ippocampo, ovvero quell’area del cervello responsabile della gestione dei ricordi. Allevia lo stress: sempre secondo alcuni studi, correre ascoltando musica allevia anche lo stress in quanto ci si sente subito meglio.

sempre secondo alcuni studi, correre ascoltando musica allevia anche lo stress in quanto ci si sente subito meglio. Sciogliere le tensioni: infine è un ottimo modo per calmarsi e per sciogliere le tensioni accumulate.

Correre a ritmo di musica: le canzoni più ascoltate

Dopo aver visto tutti i benefici del correre a ritmo di musica, vediamo insieme qual è la classifica mondiale di Spotify delle canzoni più ascoltate correndo:

Beyoncé con “Run The World (Girls)”; Rihanna con “Bitch Better Have My Money”; Jessie J – Nicki Minaj con “Bang Bang“; Sia con “Chandelier“; Katy Perry con “Dark Horse“; Gwen Stefani con “Hollaback Girl“; Alicia Keys con “Girl On Fire – Inferno Version”.

Queste sono quindi le canzoni più ascoltate al mondo mentre si fa jogging. Ognuno di noi è ovviamente libero di ascoltare ciò che più preferisce, il consiglio è però quello di scegliere canzoni energiche, canzoni che ci danno energia solo ascoltandole e che ci mettono in uno stato di buon umore.