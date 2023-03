La moda è pura magia: sta facendo il giro del mondo la notizia del lancio della nuova borsa meteorite firmata Coperni. Sì, avete capito bene, una borsa realizzata proprio con un meteorite e nata dal lavoro raffinato delle potenti mani che lavorano nel team del brand. Alla scoperta della borsa lunare, più unica che rara.

La borsa meteorite di Coperni: il prezzo è stellare

Ancora non era accaduto, ma la magia, quando si tratta di moda, è sempre dietro l’angolo. Il noto marchio Coperni lancia ufficialmente la prima borsa lunare, interamente realizzata dal noto fossile lunare, il meteorite. Quasi impossibile da credersi, ma è tutto vero. Il modello si chiama Mini Meteorite Swipe Bag ed è, come bene si può immaginare, in edizione super limitata. Pensando alla realizzazione e al materiale unico, sorge spontanea una domanda: quanto mai potrà costare la borsa Coperni? Non poco, questo è certo. Il prezzo stimato per la borsa meteorite, infatti, è pari a circa 40.000 euro ed è disponibile in grigio scuro, seguendo quelle che sono le sfumature della pietra. Il prezzo è da intendersi come “base”, ma è probabile che a seconda della quantità di pietra utilizzata possa effettivamente alzarsi.

Come spiega Coperni, ogni borsa è interamente realizzata a mano e di conseguenza la forma può cambiare leggermente tra una versione e l’altra.

Come si realizza la borsa meteorite di Coperni

È molto interessante seguire anche il processo di realizzazione della borsa lunare. Pensate che per realizzarla, infatti, il meteorite viene acquistato singolarmente per ogni ordine e la sua provenienza ovviamente può cambiare a seconda di dove esso cade. La pietra è lavorata a mano e successivamente è incorporata nella borsa dalla fabbrica italiana Semar. Le dimensioni della borsa meteorite di Coperni possono anch’esse variare, ma di norma si aggirano attorno ai 9x12x23 centimetri, con un peso di circa 2 kg. Una volta acquistata, la Mini Meteorite Swipe Bag non può essere rimborsata e il brand ci tiene anche a specificare che i tempi di consegna per chi decide di acquistarla sono di circa 6 settimane.

Il meteorite con cui la borsa è realizzata è vero e autentico, tanto da essere anche certificato al 100% dal Theatrum Mundi. Pare che sia un meteorite caduto sulla terra circa 55.000 anni fa e il fascino che si porta dietro è immenso.

Come abbinare la borsa meteorite di Coperni

Con un accessorio del genere addosso è impossibile non essere notate. La Mini Meteorite Swipe Bag è un gioiello prezioso da trattare con estrema cura e amore. Se siete tra le persone che se ne sono innamorate e che hanno deciso di acquistarla, sappiate che un tale gioiello può essere abbinato con tutto, proprio perché spiccherete sempre e comunque. Ad ogni modo, provate a pensarla con un abito total black, stivaletti o décolleté e un make-up smokey sfumato: sarete le regine della serata. Diversamente, se volete puntare a un look più casual senza però rinunciare allo stile, abbinate la vostra borsa meteorite a un paio di pantaloni wide leg a vita alta, camicia sblusata, cintura con fibbia metallica e sneakers ai piedi. Insomma, giocare con la borsa lunare sarà divertente e vi farà sentire forti e resistenti proprio come lei: Coperni ha fatto la magia.