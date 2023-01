L’età è solo un numero, ma spesso anche l’abbigliamento fa la sua parte quando si parla del tempo che passa. Con l’aumentare degli anni, infatti, lo stile assume nuove facce e nuove forme, ma sono tante le donne che non rinunciano allo stile nonostante la matura età.

Come sembrare più giovane: alcuni consigli fashion utili

Chi ha detto che non ci si possa sentire giovani anche con l’avanzare dell’età? Non esistono regole pre-impostate che ci dicono che cosa dobbiamo indossare. Certamente ci sono capi di abbigliamento che, una volta raggiunta un’età matura, si tendono a lasciare alle giovanissime, ma questo non significa che non ci si possa divertire con look freschi e giovani anche da adulte.

La prima parola d’ordine? Semplicità: non c’è bisogno di strafare. Per essere più giovane (e non più giovanile, c’è differenza), è importante andare a creare un outfit che si sposi alla perfezione con l’età che “indossiamo”.

Esaltare i propri punti di forza rimane fondamentale: osservate il vostro corpo, notate tutti i vostri punti di forza e cercate di valorizzarli al meglio. Per riuscire a farlo, però, è necessario rendersi conto della tipologia di fisico che si ha: clessidra, triangolo, trapezio? Non vi resta che informarvi e agire di conseguenza.

L’armocromia è un’arma fortissima: sebbene ci siano ancora molte persone scettiche a riguardo, sappiate che l’armocromia ha un ruolo fondamentale nella costruzione di un outfit. Se il vostro scopo è quello di sembrare più giovani, quindi, cercate di scegliere i colori più adatti alla vostra carnagione, ai vostri occhi e ai vostri capelli. Siete bionde? Puntate sul blu, sul rosso, sull’oro e sull’argento. Occhio alle stampe, piuttosto scegliete colori pieni e luminosi. Se siete brune/castane, sì al bianco, al marrone e al rosso fuoco. Vanno bene anche i colori metallizzati, ma da utilizzare una tantum. Capelli rossi? Il blu notte sarà il vostro migliore alleato, così come il verde smeraldo, il rosa cipria e il colore cammello.

Le tinte unite si rivelano perfette: per sembrare più giovani è bene scegliere capi monocolore. Evitate quindi trame e fantasie di più colori. Vada per le cromie luminose e vada anche per il nero, sebbene possa essere un’arma a doppio taglio in fatto di “giovinezza”.

Più giovane sì, ma né adolescente, né troppo austera: per ottenere il risultato desiderato è bene concentrarsi sui capi evergreen dalle linee pulite ed eleganti. Evitate quindi outfit da adolescente e lasciateli a chi sta vivendo quella fase della vita. Dall’altra parte, però, cercate di non puntare ad abbinamenti troppo austeri: sì a blazer tinta unita, sì, sì a t-shirt, sì alle camicie e ai jeans. Sarete perfette.

Passione accessori: borse, occhiali, gioielli, tutti gli accessori sono fondamentali per la costruzione di un look giovane e chic. Per ottenere un effetto al top, quindi, cercate occhiali in tendenza e borse dalle linee semplici: si può essere giovani senza esagerare nei colori e nella particolarità. Discorso analogo anche per i gioielli: evitate bracciali, orecchini e collane di grandi dimensioni e preferite piuttosto tagli semplici, punti luce e tutto ciò che fa parte della fresca eleganza.

Sembrare più giovani con stile si rivelerà divertentissimo.