Ogni anno dicembre arriva puntuale accompagnato da un unico grande quesito: come vestirsi, rimanendo coperte, ma senza rinunciare allo stile? La risposta la possiamo trovare proprio nella moda, che viene in nostro soccorso con le tendenze più belle (e calde) della stagione fredda 2021.

Come vestirsi a dicembre 2021: i capispalla

Irrinunciabili a dicembre sono i capispalla caldi e avvolgenti come cappotti, piumini e teddy. Cos per esempio, segue le tendenze con l’intramontabile cappotto cammello, caratterizzato da un elegante taglio classico e da una cintura in vita adatta per sentirsi ancora più avvolte in un caldo abbraccio.

Come abbiamo già accennato, per dicembre 2021 a tornare di moda è anche un capospalla che ha fatto la storia, ovvero il piumino. Quello di & Other Stories è molto femminile. Lungo e super imbottito a renderlo ancora più gradevole è il colore rosa confetto.

Se si vuole provare qualcosa di diverso dai cappotti e dai piumini, ma che sia ugualmente caldo, ecco il teddy. Disponible in diverse colorazioni, quello più classico è sulle tonalità del marrone. Ma quello più di tendenza è total white, come quello di H&M.

I maglioni

Per quanto riguarda i maglioni c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ad essere di tendenza per dicembre 2021 infatti sono tantissimi modelli disponibili in diverse fatture. Come i morbidissimi maglioni a girocollo e in cashmere di Falconeri che li propone in una versione ultra comoda che ricorda le forme di una felpa.

Indispensabili a dicembre non possono che essere anche i maglioni natalizi, tradizionali per tutta la famiglia (anche per i più piccini!) oppure super moderni. Come quello in lana di H&M, tanto caldo quanto trendy.

Sempre seguendo la tendenza 2021 del total white, Mango propone il suo candido maglione a dolce vita, in lana, caratterizzato da una romanticissima lavorazione a maglia larga. Perfetto per affrontare il freddo più pungente, ma sempre con stile!

I capi bottom

A dicempre lasciate da parte il denim a favore di pantaloni sartoriali o in ecopelle (questi ultimi sono ancora più caldi se imbottiti internamente con il pile!). Ma non disdegnate anche le gonne, come quelle caratterizzate dal motivo tipico della stagione: il tartan. Un esempio? Questa gonna proposta da Max&Co.

Con la gonna, per affrontare il freddo di dicembre, ci vogliono un bel paio di collant. Da Calzedonia potrete trovarne una vastissima selezione che comprende alcuni modelli con stampe e altri, più caldi, in cashmere, come questo paio grigio indossato da Chiara Ferragni.

Stufe di indossare i soliti pantaloni? Da Tezenis ecco questo paio in ecopelle diverso dal solito, con occhielli dettaglio sul fondo a zampa di elefante, anche questa tornata di tendenza insieme alla vita alta.

Come completare l’outfit

Per completare i vostri outfit a prova di freddo non possono mancare gli accessori, anche questi scovati tra le tendenze per dicembre 2021. Uno su tutti, il passamontagna in lana, anche detto balaclava.

Ad essere indispensabili ovviamente, sono anche i guanti. Quelli di tendenza per dicembre 2021 sono in pelle con interno imbottito e si possono trovare in tantissimi colori, da quelli neutri a quelli più sgargianti.