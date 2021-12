Il cappotto cammello è un “mai senza” soprattutto per queste giornate di fine autunno. Le lunghezze in cui viene proposto lo rendono perfetto per ogni occasione, anche se, almeno secondo ciò che detta l’armocromia non sembra essere il colore ideale per tutti gli incarnati.

Esiste però un piccolo trucchetto per aggirare il legame tra l’incarnato che possediamo e questa particolare nuance: ovvero quella di creare uno stacco, tra viso e cappotto, con una sciarpa che faccia risaltare al meglio la nostra carnagione.

Il cappotto color cammello per la moda donna: le proposte più classiche dei brand

Bene, adesso che abbiamo svelato questa piccola strategia per fare contente davvero tutte, a prescindere da quale sia il sottotono della pelle, è arrivato il momento di scoprire quali sono i brand con le proposte più belle e di tendenza in fatto di cappotti cammello per la moda donna.

Una cosa comunque è sicura: non importa se siete più da look casual o più da look chic, a prescindere da quale sia lo stile che più vi rispecchia, il cappotto dal taglio classico rimarrà il preferito di sempre.

Max Mara

Il cappotto color cammello proposto da Max Mara per la moda donna segue appunto il modello classico. Dal taglio dritto ispirato al cappotto maschile e a doppio petto con bottoni ton sur ton, arriva fino alle caviglie per assicurare più protezione possibile dalle basse temperature dei mesi freddi, senza però rinunciare allo stile.

Cos

Per Cos invece, il cappotto color cammello per la moda donna si chiude in vita con una cintura dello stesso colore e materiale e va ad accentuare il punto vita. Perfetto soprattutto per chi ha un fisico a clessidra, ma è adatto anche a chi ha bisogno di bilanciare le forme della propria body shape, come nel caso dei fisici a pera oppure a mela.

Mango

Mango invece propone un cappotto color cammello da donna che sembra essere il risultato di un mix tra i modelli proposti sopra. Lungo fino a metà polpaccio, ha un taglio maschile e la chiusura a doppio petto, caratterizzata da bottoni neri che fanno da contrasto. Ma si chiude anche con una cintura in vita, questa volta più ampia e moderna.

Come indossarlo per sentirsi al caldo ma sempre trendy

Lasciando per un attimo da parte il trend dell’armocromia, il cappotto color cammello sta bene con tutto e soprattutto su tutte, basta seguire alcuni accorgimenti utili ad esaltare i nostri punti forti. Abbinato ad alcuni accessori poi, può diventare non solo molto più chic, ma anche un’arma davvero infallibile contro il freddo.

Tra gli accessori in questione ci sono per esempio i passamontagna. No, non quelli sportivi, ma quelli ai ferri, in lana, super colorati che oltre ad essere caldissimi sono anche di tendenza! Un ottima scusa per farsene regalare uno in occasione del Natale oppure, perché no, per iniziare a lavorare a maglia. Su Internet infatti è possibile trovare tantissimi tutorial per crearne uno del tutto personalizzato!