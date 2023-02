Se ti stai chiedendo come togliere il sangue dai vestiti sei capitata nel posto giusto. In questo articolo vedremo infatti alcuni metodi semplici ed efficaci sia per togliere le macchie di sangue fresco (anche mestruale) sia per togliere quelle di sangue secco.

Sapone e acqua fredda per togliere le macchie di sangue fresco

Se la macchia di sangue è fresca non si deve mai utilizzare l’acqua calda poiché, così facendo, si otterrebbe l’effetto opposto, ovvero quello di fissare il sangue sul tessuto. Va, quindi, utilizzata l’acqua fredda. Il consiglio è quello di bagnare subito la stoffa tenendo, se possibile, la macchia rivolta verso il basso, così che il sangue possa scivolare e non penetrare ulteriormente nel tessuto.

A volte non occorre fare altro ma, solitamente, oltre all’acqua fredda servirà anche il sapone. Non è necessario un prodotto specifico, va benissimo un semplice sapone di Marsiglia. Per prima cosa bisogna strofinare il sapone sulla macchia di sangue, lasciarlo agire per alcuni secondi e poi risciacquare sempre con acqua fredda. Il consiglio è di fare poi un lavaggio a freddo in lavatrice.

Acqua ossigenata per togliere le macchie di sangue secco

Uno dei metodi più efficaci e potenti è quello di utilizzare l’acqua ossigenata. Il suo ossigeno, infatti, agisce sulle fibre consentendo il distacco del sangue, anche di quello secco. Il consiglio è però quello di non usare l’acqua ossigenata sui capi più delicati, come ad esempio seta e lana, perché c’è il rischio di danneggiarne i colori. Va bene utilizzarla sul cotone ma è comunque preferibile fare prima una prova su un pezzettino di tessuto, al fine di testarne la resistenza, oppure diluirla con 50% di acqua.

Acqua e sale per togliere le macchie di sangue secco

Utilizzare un preparato a base di acqua e sale è un metodo davvero efficace in particolare per le macchie mestruali. A chi di noi non è mai capitato durante il ciclo mestruale di macchiare mutante, pantaloni, gonne o vestiti ma, fortunatamente, esiste un metodo per togliere queste macchie. Il consiglio è quello di applicare sulla macchia in questione un impasto formato dal semplice sale da cucina e un pochino di acqua. Strofinando poi per bene la pasta sul tessuto, i granuli di sale, in virtù del loro potere abrasivo e disidratante, riusciranno a eliminare il sangue in maniera delicata, senza quindi rovinare il tessuto o sbiadire i colori. Risciacquare poi con tanta acqua fredda e, nel caso in cui la macchia non fosse andata via del tutto, fare un lavaggio a freddo in lavatrice.

Il bicarbonato per togliere le macchie di sangue secco

Il bicarbonato è una sostanza che solitamente abbiamo tutti in casa e va benissimo per togliere le macchie di sangue. In una bacinella si deve mettere il bicarbonato e l’acqua in parti uguali, poi bisogna immergervi il tessuto e strofinare per bene là dove c’è la macchia di sangue. Con questo metodo anche le macchie secche più ostili andranno via. Anche in questo caso bisogna poi risciacquare con tanta acqua fredda e, nel caso, fare un lavaggio a freddo in lavatrice