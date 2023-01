Gli orecchini sono uno dei tipi di gioielli che le donne preferiscono. La scelta è davvero vasta, i modelli sono tantissimi e anche il livello di eleganza. Prima di sceglierli, però, è importante valutare anche la forma del proprio viso.

Scegliere gli orecchini: viso tondo e viso quadrato

Le donne amano gli orecchini, che sono in grado di dare una luce diversa ad ogni viso. Ne esistono diversi modelli, tantissimi, adatti sia per le occasioni formali che per tutti i giorni. Colori, forme, materiali, tutto cambia a seconda del modello che si sceglie. Ma per questa scelta non bisogna solo affidarsi ai propri gusti personali, ma fare un ragionamento molto più ampio per trovare gli orecchini perfetti. Uno dei punti principali per questa selezione è la forma del viso.

Gli orecchini abbinati alla forma del viso riescono a valorizzare la bellezza della persona e anche a camuffare qualche piccola imperfezione. Per questo si tratta di una scelta particolarmente importante. Se il vostro viso ha una lunghezza uguale alla larghezza, la fronte bassa e gli zigomi pronunciati, allora significa che è tondo. Il compito degli orecchini, di conseguenza, dovrà essere quello di allungarlo otticamente, facendolo sembrare più lungo e più sottile.

In questo caso gli orecchini migliori sono sicuramente i pendenti, anche se possono andar bene anche quelli a forma rettangolare o quadrata spigolosa. Le donne con il viso tondo possono anche scegliere gli orecchini a bottone, ma devono essere appuntiti. Quelli da evitare sono sicuramente quelli a cerchio e a pallina, perché potrebbero avere l’effetto contrario.

Le donne che hanno zigomi ben definiti e il mento e la fronte larghi hanno un viso quadrato. Se il vostro volto ha questa forma, è importante cercare di puntare su orecchini che ammorbidiscano i lineamenti. Le donne con questo tipo di volto dovrebbero scegliere tutti quei gioielli che devono evitare le donne con il viso tondo. Per questo è opportuno optare per orecchini a cerchio e tondeggianti, che arrivano al massimo alla mandibola. Da evitare, invece, i gioielli a forma geometrica e troppo spigolosi.

Scegliere gli orecchini: viso rettangolare e viso a cuore

Le donne che hanno un volto rettangolare devono seguire delle regole molto simili a quelle che hanno un viso quadrato per scegliere il paio di orecchini giusto, con la differenza della lunghezza del viso. Se avete un volto rettangolare allora dovreste scegliere le forme tondeggianti e morbide, indossando orecchini a cerchio, a pallina e a goccia. Sono da evitare, invece, gli stessi orecchini sconsigliati a coloro che hanno il viso quadrato, ovvero quelli a forma geometrica e troppo spigolosi. La forma triangolare del volto è composta da fronte ampia, mento a punta e zigomi ben marcati. Le donne con questo viso devono scegliere orecchini in grado di addolcire le spigolosi del viso e dare una forma più regolare. È giusto scegliere le forme geometriche, tondeggianti e pendenti, ma non spigolose. Vanno bene anche gli orecchini a goccia. Meglio evitare, invece, le forme triangolari e spigolose che allungano e snelliscono il viso, alterandone le proporzioni.