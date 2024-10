Scopri i segreti per avere una chioma riccia e voluminosa come quella della star

Come ottenere ricci perfetti come quelli di Angelina Jolie

La bellezza di Angelina Jolie è indiscutibile e il suo stile è sempre fonte di ispirazione. Recentemente, l’attrice ha sfoggiato una chioma riccia e voluminosa che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma come possiamo replicare questo look affascinante? In questo articolo, esploreremo i passaggi fondamentali per ottenere ricci perfetti e voluminosi, proprio come quelli di Angelina.

La preparazione della chioma riccia

Per iniziare, è essenziale prendersi cura dei propri capelli prima di procedere con lo styling. La routine di bellezza per i capelli ricci deve essere meticolosa e attenta. Prima di tutto, è importante districare i capelli con una spazzola adatta, eliminando eventuali nodi. Utilizzare uno spray districante può facilitare questo processo, rendendo i capelli più gestibili.

Successivamente, è fondamentale scegliere i prodotti giusti per la detersione. Optare per uno shampoo e un balsamo specifici per capelli ricci, che idratino e nutrano ogni ricciolo. Ricordate che i capelli ricci tendono a essere più secchi, quindi è consigliabile limitare i lavaggi a una o due volte a settimana per mantenere la chioma sana e forte.

Styling e prodotti da utilizzare

Dopo la detersione, è il momento di applicare i prodotti di styling. A seconda della tipologia di ricci, si possono scegliere mousse, gel o creme. Per chi ha ricci più ampi e mossi, una mousse leggera può essere ideale, mentre per ricci più definiti, un gel o una crema specifica possono fare la differenza. Distribuire il prodotto uniformemente sulle lunghezze, utilizzando le dita o un pettine a denti larghi per garantire una buona definizione.

Un segreto di bellezza di Angelina Jolie è l’uso di un siero all’olio di Argan, che aiuta a combattere il crespo e a mantenere i capelli morbidi e setosi. Applicare il siero sui capelli umidi dopo il lavaggio per ottenere risultati ottimali.

Asciugatura e cura notturna

Per asciugare i capelli ricci, è fondamentale utilizzare un diffusore. Questo strumento permette di asciugare i capelli senza danneggiarli, mantenendo il volume e la definizione. Posizionare il diffusore vicino alla radice e asciugare ciocca per ciocca, utilizzando aria a temperatura media o fresca per evitare di seccare i capelli.

Infine, non dimenticate di prendervi cura dei vostri ricci anche durante la notte. Utilizzare una federa in seta può ridurre l’attrito e prevenire la formazione di nodi. In alternativa, una cuffia o un foulard in seta possono essere utili per raccogliere i capelli e proteggerli mentre dormite.

Seguendo questi semplici passaggi e utilizzando i prodotti giusti, potrete ottenere ricci perfetti e voluminosi come quelli di Angelina Jolie, pronti a catturare l’attenzione di tutti.