Il buonumore per il bel tempo passa anche dai capelli. Voglia di cambiare? Ecco le acconciature più cool per la primavera 2021.

Acconciature capelli primavera 2021

Con la bella stagione c’è sempre voglia di cambiamento. Per non pentirsi con tagli drastici ai capelli, la soluzione è optare ad acconciature diverse dalle solite.

Molto spesso, inoltre, in primavera i capelli diventano più deboli ed è meglio dunque evitare di utilizzare eccessivamente piastre e ferri.

La parola chiave resta sempre semplicità. Che si abbiano i capelli lunghi, corti, lisci o ricci, esistono delle acconciature versatili che si prestano a tutte le chiome. La mattina non sarà più un dramma posizionarsi davanti allo specchio e pensare a come acconciare i capelli. Per dare un tocco di stile in più si possono anche aggiungere accessori come forcine colorate, mollette e fasce.

Ecco quindi alcune acconciature per la primavera 2021 semplicissime da realizzare in pochi minuti comodamente a casa.

Trecce

Evergreen e senza tempo, le trecce sono una delle acconciature più versatili e adatte a qualsiasi occasione e taglio di capelli.

Chi ha una chioma lunga può giocare con i volumi e realizzare infiniti tipi di trecce.

Anche chi ha i capelli ha moltissime opzioni. Da due trecce piccole che contornano il viso alle trecce francesi ai lati.

Chignon

Un’altra acconciatura evergreen è lo chignon. Le opzioni sono molte: dall’effetto spettinato allo chignon super tirato senza un ciuffi fuori posto. Inoltre, può essere sia alto che basso, senza perdere mai il suo essere naturalmente super chic.

Onde

Le onde, soprattutto per la stagione primaverile, sono una delle acconciature più belle da sfoggiare. Morbide o definite, sono perfette sia per chiome lunghe che medie.

Raccolto spettinato

Poco tempo ma si desidera un look pensato e particolare? Il raccolto spettinato è perfetto. Il segreto? Lasciare moltissimi ciuffi liberi a incorniciare il viso.

Coda bassa

La coda bassa è un’acconciatura estremamente chic e perfetta sia per capelli lunghi che corti. Per un effetto ancora più elegante basta fare un giro di capelli attorno all’elastico in modo da nasconderlo.