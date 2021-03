I capelli sono sinonimo di bellezza e fascino. Durante la primavera e il cambio di stagione, bisogna trattarli nel modo giusto con prodotti che siano specifici e adatti. Ecco quali cure e rimedi naturali adottare per i capelli deboli in modo da rinforzarli.

Capelli deboli in primavera

Durante il cambio di stagione e nel passaggio dall’inverno alla primavera, non solo il fisico, ma anche i capelli ne risentono al punto che possono apparire deboli oppure secchi o anche sfibrati. Per chi non sa più cosa fare per i capelli deboli e vuole rinforzarli, onde evitare che possano cadere, ci sono alcuni rimedi e abitudini che è bene adottare per combattere questo problema e prevenirne la caduta.

Uno dei metodi migliori parte dall’interno del corpo, quindi da una dieta che sia ricca di vitamine e sali minerali, oltre che di ferro e calcio. Sono nutrienti che fanno bene al capello aiutandolo a crescere con forza e ad avere una chioma che sia lucente e folta. Oltre alla parte interna, bisogna nutrire il capello dal lato esterno.

In tal senso, bisogna optare per prodotti quali shampoo e balsamo che siano indicati e adatti per il cuoio capelluto. Si consiglia di optare per prodotti a base di vitamina E, B e pantenolo. Un altro efficace rimedio per prevenire la caduta del capello e combatterlo è Foltina Plus, una lozione spray.

Tutti questi prodotti non sono sufficienti, ma una buona crescita del capello dipende anche dalla corretta stimolazione massaggiando in maniera accurata i bulbi piliferi prima di risciacquarli con lo shampoo. No ai trattamenti aggressivi, ma sono raccomandate tinte naturali. Si consiglia di far asciugare i capelli, considerando anche le belle giornate, all’aria aperta alla luce diretta del sole.

Capelli deboli in primavera: cause

Nel caso di capelli deboli soprattutto durante la stagione primaverile, oltre a evitare determinati trattamenti aggressivi che non sono consigliati in quanto sfibrano e indeboliscono maggiormente la chioma, si consiglia di capire quali siano le possibili cause in modo da trovare una soluzione che sia adeguata.

Non tutti i capelli mostrano gli stessi segni di debolezza e i motivi possono non essere uguali per tutti. Una delle possibili cause può essere una alimentazione non adatta, ricca di grassi e carboidrati che si ripercuotono, non solo sul fisico e l’addome, ma anche nella chioma che s’indebolisce.

Una delle possibile cause dei capelli deboli in primavera può essere lo stress di una vita impegnativa sempre di corsa o anche la genetica, quindi una questione di ormoni. Il capello risulta debole o stressato per una serie di trattamenti aggressivi e di tinte ricche di additivi e sostanze artificiali.

Il cambio di stagione, soprattutto in primavera, è una condanna, un nemico per i capelli deboli. Se da un lato la primavera è sinonimo di rinascita, dall’altra è un periodo di passaggio per cui il corpo è maggiormente vulnerabile, si va incontro ad allergie, carenze vitaminiche e anche a capelli fragili. Per questa ragione, prestare attenzione alle proprie abitudini adottando uno stile di vita corretto è sicuramente uno dei rimedi migliori per la chioma.

Capelli deboli: migliore cura

Per i capelli deboli, onde evitare che si vada incontro a una caduta della chioma e quindi alla calvizie, oltre ai trattamenti che sono stati citati, si consiglia di affidarsi a un prodotto consigliato da esperti e consumatori proprio per i benefici che apporta. Si tratta di Foltina Plus, una lozione spray professionale e naturale che è considerata attualmente l’unica valida alternativa alla chirurgia e al trapianto.

Una lozione spray che permette di stimolare la ricrescita rapida del capello permettendo di tornare ad avere una chioma che sia forte, sana e bella. Non si ha bisogno di ricorrere a interventi costosi e Foltina Plus è la soluzione ideale. Un prodotto adatto per uomini e donne, oltre che per qualsiasi tipo di capello: corto, lungo, fragile o secco. Una lozione da portare sempre con sé in modo da usarla all’evenienza.

Permette di ottenere risultati ottimi sin dalla prima applicazione. Grazie a questa lozione, si riattiva la microcircolazione stimolando i follicoli e bulbi piliferi. Aumenta il flusso sanguigno, interrompe e arresta la caduta del capello. Stimola la ricrescita, anche nelle zone che sono maggiormente diradate.

Un prodotto che, a differenza di altri presenti in commercio, è ricco di componenti naturali che non causano controindicazioni o effetti naturali e tra i quali si distingue:

Arginina: stimola il flusso sanguigno e di conseguenza la crescita del capello in modo rapido

stimola il flusso sanguigno e di conseguenza la crescita del capello in modo rapido Serenoa: interrompe i processi di caduta

interrompe i processi di caduta Fieno greco: equilibra i livelli ormonali stimolando la crescita del capello grazie alla presenza dei fitoestrogeni al suo interno.

Gli esperti consigliano di usarlo anche perché lascia i capelli puliti e non unti. Si può usarlo anche tutti i giorni per ottenere ottimi risultati. Basta spruzzarlo nelle zone maggiormente diradate del cuoio capelluto, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Il consumatore, interessato all’acquisto del prodotto, dal momento che non è disponibile nei negozi o nei siti di e-commerce, può comprarlo collegandosi al sito ufficiale, compilare il form che trova in ogni sua parte e inviare l’ordine. Lo spray si trova in offerta, al momento, al costo di 49€ per due confezioni (invece di 98€) con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene scegliendo tra le modalità maggiormente opportune, ovvero Paypal, carta di credito o anche in contrassegno, in contanti al corriere alla consegna del prodotto.