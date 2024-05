Base trucco: come iniziare a truccarsi

Il make up rende il viso più bello dando quel look e quell’aspetto nettamente migliore. Bisogna, per questo, usare dei prodotti che siano indicati e adatti per le esigenze della propria pelle. È possibile creare una buona base trucco anche senza l’uso del correttore. Scopriamo quali altre formule usare e in che modo applicarle.

Base trucco

Per truccarsi e quindi eseguire tutti i passaggi necessari non è necessario usare tantissimi prodotti. Alcune volte sono sufficienti poche formulazioni ma essenziali. Soltanto in questo modo è possibile creare e realizzare una base trucco che sia adeguata e specifica per il proprio tipo di pelle. Una base leggera non ha bisogno solo del correttore, ma anche di altri prodotti.

Prima di tutto, è fondamentale partire da una buona base di skin care, quindi di preparazione al trucco con prodotti di detersione e idratazione. L’esfoliazione, per esempio, è uno dei primi passi da compiere. In questo modo si prepara la pelle ai prodotti di make up da applicare sulla pelle del viso idratata e priva di residui o di impurità.

Il blush e il bronzer non devono mai mancare in una base trucco in quanto fissano il make up e, in pochi passi, permettono di avere un trucco importante e degno di nota. In estate, complice anche il caldo, si punta a qualcosa di leggero e il correttore o fondotinta non sono così essenziali da usare in questa fase.

Le formule leggere sono pratiche e funzionali. In questo modo è possibile realizzare un trucco che sia essenziale, semplice ma anche adatto a mascherare e nascondere i vari difetti o inestetismi che compaiono sul viso.

Base trucco: passaggi

La cura della pelle è uno step importante per preparare la pelle alla base trucco in modo da avere un incarnato sano e uniforme, oltre che compatto. Per una pelle che sia curata non è necessario usare troppi prodotti, ma ne bastano pochi che siano mirati e specifici per le proprie esigenze di pelle. Si passa poi all’idratazione con una crema adatta per la pelle.

La detersione passa da formule leggeri e delicate a base di componenti naturali che siano indicati per una pelle anche particolarmente sensibile. Un buon contorno occhi che va a ridurre il gonfiore e gli inestetismi in quest’area permette di ottenere un bel risultato in modo poi da truccarsi. Al posto del correttore si consiglia di usare un primer.

Un primer è l’ideale come base trucco dal momento che uniforma l’incarnato e camuffa i rossori e le irritazioni. Si consiglia di massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Il fondotinta deve essere leggero ma coprente e dal finish opaco. In caso di pelle secca, una formulazione fondente è sicuramente la scelta migliore.

Per stendere il fondotinta si consiglia l’uso di una spugnetta inumidita da picchiettare sull’area interessata. Le ciprie e le polveri colorate vanno a colorare le guance e il viso e sono ottime da usare al posto del correttore. È possibile optare poi per dei cofanetti che contengono sia il blush che il bronzer per ottimizzare lo spazio.

1)Korff cure make up base levigante

Un primer dalla base levigante per la pelle con componenti quali acido ialuronico e vitamina E. Una formula indicata per ogni tipo di pelle che combatte il rossore e le discromie uniformando l’incarnato in modo da rendere meno visibili i difetti. Aiuta a stendere meglio il fondotinta con una durata maggiore.

2)Dermacol base trucco satinata primer

Un primer per una pelle liscia che fa da base per il trucco. Migliora il colorito della pelle in generale andando ad attenuare le imperfezioni. Dura tutto il giorno mantenendo la pelle morbida e fresca grazie agli ingredienti naturali presenti al suo interno. Una formula delicata per ogni tipo di pelle.

3)RoC Multi Correxion Revive + Glow gel

Un detergente a base di vitamina C che elimina qualsiasi impurità rendendo la pelle fresca e luminosa per stendere poi i prodotti di make up. A base di agrumi e acido glicolico in grado di rendere la pelle giovane e radiosa in attesa del trucco.

