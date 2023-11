Chi non desidera avere labbra più carnose, ma in modo naturale? Scopriamo 6 esercizi mirati.

Tra tanti desideri, le donne con labbra particolarmente sottili e fini desiderano averle più carnose e voluminose. Non c’è soltanto il filler per riuscirci ma esistono alcuni esercizi mirati della ginnastica labiale. Ecco 6 esercizi per avere le labbra più carnose.

Labbra più carnose: ecco come averle con 6 esercizi

Non tutte le donne, in particolare, desiderano sottoporsi a interventi di medicina estetica come il filler per ingrandire le labbra. Per chi vuole labbra più carnose ma senza rimedi innaturali, esistono delle particolari tecniche della ginnastica labiale che comunque alla lunga danno i loro frutti. Ovviamente, non saranno gli stessi di un trattamento estetico vero e proprio ma i risultati si vedranno specialmente per chi ha labbra molto sottili. In questo caso è bene conoscere gli esercizi mirati per volumizzare le vostre labbra.

Si tratta di esercizi mirati per stimolare la produzione di collagene e di elastina, sostanze endogene che danno tonicità e volume alle labbra. Questa tecnica di ginnastica può essere effettuata ovunque e in qualunque momento della giornata, dalla mattina alla sera. Ecco i 6 esercizi da provare:

Chiudere bocca e denti e poi simulare un sorriso, allargando al massimo le labbra e mantenere questa posizione per 10 secondi;

Spingere le labbra il più avanti possibile, simulando il movimento del bacio mantenendosi in questa posizione per 10 secondi;

Alternare i due movimenti “sorriso” e “bacio” per un minuto. Dopo una pausa di 30 secondi, riprendere l’esercizio per un altro minuto;

Unire le labbra tenendole premute una contro l’altra per poi alzarle il più possibile verso il naso. Effettua un movimento rotatorio lento, mantenendole chiuse prima in senso orario, per 10 volte, e poi in senso antiorario, per altre 10 volte;

Mantenendo le labbra chiuse, portarle nella posizione del bacio per poi aprirle e chiuderle, imitando la respirazione di un pesce quando muove la bocca. Questo esercizio va ripetuto per 2 minuti con una pausa di 30 secondi. Per la corretta esecuzione è importante muovere solo le labbra e non anche la mandibola;

Ultimo esercizio: con le labbra nella posizione del bacio, mantenere così per 10 secondi per poi tirare indietro le labbra, nascondendole. Ripetere come anche questo per circa 2 minuti.

Labbra più carnose e voluminose? Abbiamo visto che per ottenere questo effetto “rimpolpante” non esiste solo il tanto popolare trattamento medico estetico ma i migliori esercizi di ginnastica labiale grazie ai quali potrete vedere i primi risultati. Sappiamo quanto siano ritenute sexy le labbra carnose e per questo altrettanto desiderate dalle donne, ma non tutte le hanno per natura. Prima di iniziare gli esercizi mirati, dovete preparare al meglio le vostre labbra.

Stendete un lip balm e bevete un bicchiere di acqua per idratare e rendere più morbide le vostre labbra. Se avete labbra molto secche, dovrete fare anche un delicato scrub e idratarle con qualche olio naturale come quello di cocco. Oppure un fai da te come miele, olio extravergine d’oliva, zucchero di canna e cannella. Ecco che così eliminate pellicine e imperfezioni della pelle secca sulle labbra, e poi potete passate agli esercizi mirati.

Esistono anche altri rimedi naturali per rimpolpare le labbra, e questi hanno a che fare con gli scrub fai da te, ad esempio: mescola un cucchiaino di zucchero di canna con uno di miele. Applica il composto sulle labbra bagnate massaggiando per 3 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e metti il burro cacao, appariranno più idratate e anche voluminose.