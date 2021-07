Tra le temperature elevate naturali ed artificiali che rischiano di rovinare i capelli e il sudore che rischia invece di sporcarli di nuovo, in estate avere i capelli lisci sembra essere un’impresa. Soprattutto se non si ha intenzione di usare piastra e phon.

Esistono alcuni metodi però, che permettono di ottenere una piega perfettamente liscia senza l’utilizzo di fonti di calore troppo aggressive. Scopriamo quindi come fare.

Come avere capelli lisci senza piastra e phon

Dimenticate piastra e phon, per avere i capelli lisci ci sono anche altri metodi ideali per non soccombere al caldo infernale emanato da questi strumenti e soprattutto per non dover sottoporre la chioma a temperature elevate, rischiando di rovinarla.

Dalla ruota svedese alla sottovalutata ricerca della spazzola perfetta, ecco quali sono i migliori.

Come avere capelli lisci senza piastra e phon: la ruota svedese

La ruota svedese, in breve, consiste nell’avvolgere la propria testa con i capelli bagnati, fissati di ciocca in ciocca, per poi aspettare che si asciughino da soli. Per prima cosa bisogna dividere i capelli, ancora bagnati, partendo dal centro in modo da formare due grandi ciocche.

Bisogna poi pettinarli per eliminare tutti i nodi e successivamente procedere con il vero metodo.

Ciocca per ciocca, si portano i capelli del lato destro sul lato sinistro, fermando tutto con delle forcine dietro le orecchie. Viceversa si portano i capelli del lato sinistro su quello destro, fissando anche questi con delle forcine. Solo il metodo della ruota svedese però, potrebbe non essere sufficiente ad ottenere capelli perfettamente lisci, per questo abbiamo pensato anche ad altre soluzioni da combinare oppure da provare separatamente.

Maschere e prodotti liscianti

Un capello che assecondi le nostre esigenze è soprattutto un capello ben trattato ed idratato senza prodotti troppo aggressivi.

Per questo prima di procedere con il metodo della ruota svedese o semplicemente se si vogliono fare asciugare i capelli liberi all’aria, è consigliabile massaggiare le lunghezze e le punte con maschere, balsami oppure oli appositi (attenzione, non tutti insieme!) per poi pettinarli molto bene.

La scelta di pettine e spazzola

Anche pettini e spazzole, se scelti bene, possono aiutarci ad avere i capelli lisci senza usare piastra e phon.

Per quanto riguarda il pettine, quello a denti stretti è l’ideale per i capelli lisci. Aiuterà infatti a creare una riga perfetta, a districarli per bene e anche a renderli più voluminosi all’occorrenza. Se però si parte da una base riccia, è consigliabile utilizzare un pettine a denti larghi. La spazzola più adatta per una piega liscia, invece, è quella ampia e rettangolare, che oltre a rendere più veloce il procedimento elimina il tanto detestato effetto crespo.

I bigodini

Se avete i capelli molto lunghi, un metodo efficace per ottenere i capelli lisci potrebbe essere quello dei bigodini. Più saranno ampi, più la piega liscia risulterà perfetta.

Una volta sicure di aver scelto il bigodino giusto, posizionatelo alla punta del capello e arrotolategli intorno una ciocca abbastanza ampia, arrivando fino alla radice. Durante questo procedimento applicate una leggera tensione, per un risultato ottimale. Fissate poi i bigodini con dei beccucci e lasciateli asciugare all’aria. Una volta asciutti pettinateli per dare definizione.