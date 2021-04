Soffrire di metabolismo lento è un bel guaio quando si vuole dimagrire e non ci si riesce molto facilmente. Il segreto? Ecco qui di seguito i trucchetti su come accelerare il metabolismo per dimagrire.

Come accelerare il metabolismo per dimagrire

Per mantenersi in forma e dimagrire più facilmente, il segreto è accelerare il metabolismo. Infatti, avere un metabolismo più veloce permette di mangiare tutto quello che si vuole (sempre ovviamente nei limiti) senza preoccuparsi di ingrassare perché si tende a bruciare molto rapidamente. Ma come fare? Vediamo qui di seguito cosa bisogna fare:

Correre o camminare sempre

La corsa e, per chi non può correre, la camminata sono l’ideale se si vuole accelerare il metabolismo.

Se fatte con costanza, permettono infatti di bruciare molto facilmente e di allenare appunto il metabolismo a reagire più in fretta. Ma non solo: correre e camminare fanno bene anche alla salute, all’umore e alla cellulite, che tende a scomparire e a manifestarsi sempre meno.

Mangiare molto spesso

Altro segnale di un metabolismo veloce è fare pasti frequenti, non per forza abbondando nelle porzioni. Ma l’importante è mangiare poco ma spesso. In via generale, non bisognerebbe lasciar passare più di tre ore senza ingerire qualche alimento. Al contrario, saltare i pasti non è come si pensa vantaggioso per il corpo, ma del tutto negativo. Il nostro fisico, essendo come una macchina e non ricevendo le energie necessarie alla sopravvivenza, va a ricercare la sua nutrizione altrove. E così, la volta dopo che si ingerisce qualcosa, il corpo si attaccherà come un mollusco a questo qualcosa, convertendolo in grasso.

Dormire bene

Non c’entra? Invece certo che c’èntra: dormire bene e per almeno 7-8 ore a notte è di fondamentale importanza per la nostra salute e per lo stato del nostro organismo.

Mangiare più proteine

Un alleato fondamentale e indispensabile della nostra linea sono le proteine che non solo ci fanno bene ma garantiscono una bella spinta al nostro metabolismo. Da prediligerle quotidianamente sia nei pasti principali che negli spuntini, le migliori da mangiare sono carne bianca, pesce, uova e legumi.

Scegliere tra questi alimenti

Se volete accelerare il metabolismo e dimagrire più velocemente, un’ultima soluzione è prediligere determinati alimenti, escludendo invece quelli a base di grassi e zuccheri, fritti, bevande gassate, alcol, ecc. Ecco i principali da scegliere:

acai

carboidrati complessi

peperoncino

caffé

té verde

acqua.

Partendo dall’acai, si tratta di un frutto esotico molto simile ai mirtilli, ricco di antiossidanti, l’ideale da aggiungere al latte, allo yogurt o ai succhi di frutta. Per quanto riguarda i carboidrati invece, sceglieteli integrali e non raffinati. In questo modo, il senso di sazietà rimarrà a lungo senza sentire dopo poco il pasto il desiderio di altri carboidrati.

Infine, bisogna bere tanta tanta acqua al giorno, in modo da depurare l’intestino e facilitare la diuresi. Solo così, per dirla in parole povere, il corpo si sentirà più leggero e più predisposto ad avere fame e a voler ricercare cibo. Se necessario, alternate l’acqua al té verde e a tisane diuretiche.