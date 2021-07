Ottenere un’abbronzatura perfetta senza correre il rischio di scottarsi non è semplice. Soprattutto se la zona da abbronzare è quella del viso. Abbiamo quindi pensato di darti qualche consiglio utile su come farlo senza incorrere in risvolti anche dannosi per la pelle.

Come abbronzarsi il viso

Tra tutte le parti del corpo che in estate esponiamo alla luce del sole con lo scopo di ricavarne la tintarella perfetta, quella del viso è sempre la più complicata da gestire. La pelle in quella zona è infatti estremamente sensibile e delicata, il che spesso si può tradurre in scottature, macchie della pelle, irritazioni e anche in zone lasciate totalmente bianche. Insomma, non è raro che il risultato sia un vero e proprio disastro!

Ma quindi come si fa ad abbronzarsi il viso in modo uniforme e soprattutto sicuro?

Come abbronzarsi il viso: conosci il tuo corpo

Il primo passo per un’abbronzatura perfetta è conoscere il proprio corpo, viso compreso. Devi infatti imparare a capire quali sono le parti più sensibili rispetto ad altre. Per esempio, gli zigomi e il naso hanno bisogno di una protezione maggiore, proprio perché risultano essere le più esposte ai raggi solari.

Allo stesso modo, anche le labbra hanno bisogno di essere protette, curate ed idratate in misura maggiore, perché tra sudore, cibo e bevande sono quelle che rischiano l’esposizione per un tempo prolungato senza alcun tipo di schermo.

Come abbronzarsi il viso: l’importanza della skincare

La skincare perfetta cambia da stagione a stagione, proprio perché in base alle condizioni atmosferiche, cambiano anche le necessità della pelle. Se sei in procinto di partire, inizia già da casa a preparare il tuo viso all’abbronzatura seguendo la regola d’oro della skincare estiva: “detergere ed idratare”.

Per farlo scegli prodotti freschi e leggeri, meglio ancora se nella composizione contengono anche l’acido ialuronico. La sua azione infatti è importante per mantenere la pelle sempre idratata perché tende a trattenere l’acqua negli strati superiori dell’epidermide.

Come abbronzarsi il viso: attenzione ai farmaci e al make up

Le situazioni in cui si possono sviluppare antiestetiche e pericolose macchie sulla pelle, sono sostanzialmente tre: nel caso in cui si stiano assumendo farmaci fotosensibilizzanti tra cui antibiotici, anticoagulanti, antidepressivi e anticoncezionali orali, nel caso di make up privo di un spf adeguato e nel caso si stia indossando un profumo contenente alcol.

Nel primo caso occorre evitare l’esposizione solare nelle ore più calde o se possibile evitarla totalmente. Nel secondo caso è meglio scegliere un make up più leggero, adatto alla stagione e soprattutto bisogna struccarsi benissimo prima di esporsi al sole. Nel terzo caso, si può sostituire il profumo classico con un’acqua profumata.

Come abbronzarsi il viso: i trucchetti della tavola

Un’alimentazione leggera, sana e corretta può agevolare la produzione di melanina, un pigmento già presente nel nostro organismo che può diventare un validissimo alleato se cerchi l’abbronzatura perfetta.

Tra gli alimenti da assumere per accelerare l’abbronzatura ci sono verdure e frutti di stagione come carote, melone, pomodori, ciliegie e radicchio. Non ti resta che cercare su Internet qualche ricettina sfiziosa con cui sbizzarrirti!