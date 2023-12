La cravatta è l'accessorio must have della stagione: ecco come abbinarla al meglio con l'abito.

L’accessorio più in voga del momento? Senza dubbio la cravatta. Versatile ed elegante, si abbina perfettamente con una varietà di capi, inclusi gli abiti, aggiungendo un tocco chic e contemporaneo ad ogni look.

Tendenze Inverno 2024: la cravatta domina le passerelle

La cravatta non è più prerogativa dell’abbigliamento maschile: questo accessorio è diventato un elemento essenziale nel guardaroba delle donne. Ne è la prova la sfilata Autunno-Inverno 2023/2024 di Valentino intitolata Black Tie, un omaggio all’iconica cravatta. Non a caso, è l’accessorio distintivo che ha dominato la passerella. In un’esplosione di eleganza, modernità e raffinatezza, la celebre maison ha esaltato il potenziale di questo semplice accessorio, rendendolo il punto focale della collezione. La sfilata ha evidenziato la versatilità della cravatta nel trasformare ed impreziosire gli abiti femminili, attraverso combinazioni innovative e creative, conferendole un nuovo significato e riaffermandone la sua importanza nel mondo della moda.

Tendenze Inverno 2024: come abbinare la cravatta all’abito

Prendendo spunto dalla straordinaria collezione di Valentino, vediamo insieme come abbinare la cravatta all’abito per realizzare look indimenticabili:

Abito camicia e cravatta Iniziamo da uno degli abbinamenti più classici: camicia e cravatta nera. Scegliere un abito a camicia e abbinarci una cravatta conferisce eleganza al tuo look, mantenendo però un tocco di tradizionalità.

Abito nero con cravatta a contrasto Gioca con i colori e indossa un abito nero con cravatta a contrasto. Puoi scegliere tra tonalità pastello per un look casual oppure nuance audaci per un look più vibrante.

Abito con stampa e cravatta a tinta unita

Se l’abito presenta una stampa fantasiosa, dettagli a quadri o a righe, opta per una cravatta a tinta unita che richiami uno dei colori presenti nell’abito.

Abito a tinta unita con cravatta fantasiosa Gli abiti a tinta unita offrono un’opportunità perfetta per esplorare la vivacità delle cravatte fantasiose. Puoi scegliere cravatte a righe o pois che riprendano le tonalità dell’abito. Un mix equilibrato tra la semplicità dell’abito e l’originalità della cravatta, per un look armonioso e rivoluzionario.

Ricordatevi, la scelta degli accessori è essenziale. E’ possibile abbinare dei tacchi per un tocco elegante, stivaletti per uno stile più romantico o sneakers per un outfit più casual. Fondamentale anche la scelta dei gioielli. La cravatta infatti deve essere l’elemento predominante, dunque evitate eccessi con le collane. Scegliete invece con cura anche gli orecchini, gli anelli e i bracciali, optando per accessori minimal e discreti. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli modi per indossare la cravatta, ma le combinazioni possibili sono davvero infinite. L’importante è saper lasciarsi guidare dalla propria creatività e sperimentare liberamente. Giocate con la fantasia, osate, e scegliete l’abbinamento che più vi piace!

