Gli stivali sopra il ginocchio sono quel tipo di calzatura che tutte le donne indossano per sentirsi più sexy, anche in inverno. Con o senza tacco, e con o senza collant, gli stivali alti sopra il ginocchio slanciano la figura e ci permettono di indossare gonne, shorts e abiti corti senza sentire troppo freddo alle gambe.

Ma come si possono abbinare? Vediamo alcuni consigli moda.

Come abbinare gli stivali alti sopra il ginocchio

Abbinare gli stivali sopra il ginocchio al giusto outfit è più semplice di quanto possa sembrare. Come per ogni cosa, anche in questo caso la moda detta piccole regole da seguire per apparire al meglio. Quali? È presto detto. Se vogliamo completare il nostro outfit con degli stivali sopra il ginocchio non sarà necessario indossare le collant, ma per le più freddolose il consiglio è quello di indossarli con collant dello stesso colore.

Un consiglio molto utile anche per le più bassine, perché le farà apparire otticamente più alte. Per evitare effetti antiestetici inoltre, è necessario che il gambale dello stivale vada sì a fasciare, ma non a stringere la nostra gamba.

Adesso che abbiamo imparato questi piccoli ma importantissimi tips moda, andiamo a vedere come abbinare gli stivali alti sopra il ginocchio.

Stivali e maxi maglione

Con l’arrivo dell’inverno è importante tenersi bene al caldo. Ma questo non significa dover rinunciare ad un outfit bello e alla moda. È il caso dell’abbinamento degli stivali alti al ginocchio con un maxi maglione che andrà indossato come un minidress. Potremo divertirci abbinando colori diversi, oppure scegliendo un look monocolore. Anche la lavorazione del maglione stesso darà un tocco glamour al nostro outfit, da arricchire anche con accessori come orecchini vistosi o un cappellino di lana.

Stivali, pantaloni e jeans

Gli stivali alti al ginocchio si possono abbinare anche con i jeans, l’importante però è che questi siano skinny e di una tonalità non troppo chiara o non troppo scura rispetto allo stivale.

I pantaloni sono un’ottima alternativa al jeans, ma devono rispettare le stesse regolette per evitare piccoli errori di stile.

Stivali, shorts o bermuda

Anche shorts e bermuda stanno molto bene abbinati agli stivali alti al ginocchio. L’alternativa starà nello scegliere la calzatura con tacco alto o basso, dipenderà dal livello di sensualità o estrosità che vorremo dare al nostro look. Si potrà scegliere poi se completare l’outfit con un biker per le più rockettare o con un cappotto in panno, per le più classy.

Stivali e gonne

Quando pensiamo al binomio stivali e gonna, pensiamo ad una mini o comunque ad una gonna sopra al ginocchio aderenti o con taglio a campana. Abbinate a stivali alti al ginocchio stretti o leggermente larghi, anche in questo caso è permesso giocare con i colori, purché si stia attente all’effetto “gamba tozza”, sempre dietro l’angolo. Ma uno stivale alto al ginocchio sta molto bene anche abbinato ad una maxigonna con spacco centrale o sul lato, in modo insomma, che si veda lo stivale al di sotto. Outfit perfetto se abbinato ad un dolcevita.