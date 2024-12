Il colore moda da indossare questo inverno 2024 2025 è il caffellatte. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i capi must have e come abbinarli al meglio.

Caffellatte, il colore moda dell’inverno 2024 2025

Per questo inverno 2024 2025 il colore moda è il caffellatte, ovvero quella tonalità tra il marrone chiaro e il beige. Un colore neutro perfetto da indossare in una stagione come l’inverno, proprio perché ricorda la nota bevanda calda, amatissima soprattutto quando fa freddo. Dai capi agli accessori, guai quindi a non avere nel proprio armadio qualcosa color caffellatte! Andiamo ora a vedere quali sono i capi e gli accessori color caffellatte su cui puntare questa stagione, per poi vedere insieme qualche idea di outfit.

Color caffellatte, i capi e gli accessori di tendenza questo inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, è il color caffellatte il colore moda dell’inverno 2024 2025. Ma, quali sono i capi e gli accessori da avere di questo colore? Scopriamolo ora insieme:

Maglione : primo fra tutti il maglione, che sia girocollo, collo alto, a trecce, corto oppure over non importa, basta appunto che sia color caffellatte!

: primo fra tutti il maglione, che sia girocollo, collo alto, a trecce, corto oppure over non importa, basta appunto che sia color caffellatte! Cardigan : altro capo must have dell’inverno, ideale anche per un look formale. Di tendenza soprattutto quelli crop con bottoni.

: altro capo must have dell’inverno, ideale anche per un look formale. Di tendenza soprattutto quelli crop con bottoni. Hoodie : per un look casual e street style non può mancare la felpa con cappuccio, ideale nella tonalità caffellatte.

: per un look casual e street style non può mancare la felpa con cappuccio, ideale nella tonalità caffellatte. Pantaloni: per un look da ufficio un paio di pantaloni sartoriali color caffellatte sono la scelta super cool.

per un look da ufficio un paio di pantaloni sartoriali color caffellatte sono la scelta super cool. Stivali: sono la calzatura dell’inverno, un paio di stivali alti color caffellatte sono super cool.

sono la calzatura dell’inverno, un paio di stivali alti color caffellatte sono super cool. Borsa: se non amate i vestiti color caffellatte potete puntare su una borsa, magari a bauletto, di grande tendenza ultimamente.

Color caffellatte, idee di outfit per questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto quali sono i capi e gli accessori color caffellatte di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme come abbinarli al meglio:

Denim : per un look casual e street style, un paio di jeans skinny si sposano perfettamente con una felpa con cappuccio color caffellatte e un paio di scarponcini sempre sui toni del beige.

: per un look casual e street style, un paio di jeans skinny si sposano perfettamente con una felpa con cappuccio color caffellatte e un paio di scarponcini sempre sui toni del beige. Pantaloni chiari: un paio di pantaloni chiari sono perfetti con un maglione color caffellatte, magari a collo alto, per rendere il look più elegante ancora.

un paio di pantaloni chiari sono perfetti con un maglione color caffellatte, magari a collo alto, per rendere il look più elegante ancora. Collant : un vestito color caffellatte si abbina perfettamente a un paio di collant velati e a un paio si stivali alti sempre sui toni del marrone.

: un vestito color caffellatte si abbina perfettamente a un paio di collant velati e a un paio si stivali alti sempre sui toni del marrone. Gonna : una gonna longuette color caffellatte è ottima abbinata a una camicia bianca e a un cardigan crop con bottoni sempre color caffellatte. Ai piedi un paio di scarpe con tacco.

: una gonna longuette color caffellatte è ottima abbinata a una camicia bianca e a un cardigan crop con bottoni sempre color caffellatte. Ai piedi un paio di scarpe con tacco. Cappotto: un cappotto sui toni del marrone è ottimo abbinato a un paio di stivali alti color caffellatte e a una borsa dello stesso colore.

Questi sono quindi alcuni look con protagonista il colore caffellatte che, tra l’altro, è un coloro davvero facile da abbinare!