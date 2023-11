Il capelli biondi sfoggiati da Rihanna sono il colore perfetto per questo Inverno 2023. Un colore chiamato honey caramel, un biondo caramellato con riflessi oro e miele, che ha già conquistato tutti. La cantante lo ha sfoggiato con capelli lunghissimi e liscissimi, assolutamente da copiare.

I capelli biondi di Rihanna sono cool: “honey caramel” è il colore perfetto per l’Inverno 2023

Sono tanti i tagli e i colori in tendenza per questo autunno 2023 e spesso le celebrità ne lanciano di nuovi, conquistando le donne di tutto il mondo, che desiderano copiare i loro look. Tra le tinte più amate di questo autunno 2023 troviamo sicuramente il biondo caramellato con riflessi oro e miele. Un colore che è stato interpretato nel modo migliore dalla nuovissima trasformazione di Rihanna, che ha sfoggiato dei capelli ultra lisci e lunghissimi, in questo tono caramello. La cantante ha voluto abbinare questa nuova chioma ad un trucco scintillante nelle stesse nuance. Rihanna, come ormai sappiamo, adora da sempre cambiare stile e colore dei capelli improvvisamente, in modo spesso anche molto drastico e rivoluzionario. In questo sicuramente non la batte nessuno, perché sa sempre come conquistare l’attenzione e seguire, ma anche lanciare, nuove tendenze. Dopo il mogano dark pop di Dua Lipa e il rosso Tiziano elegante di Julienne Moore, ecco che si mostra in pubblico Rihanna, in tutta la sua straordinaria bellezza, sfoggiando la tinta autunnale più cool in assoluto, ovvero il biondo caramel honey. Si tratta di un colore che andrà molto di moda durante questa stagione invernale e che sicuramente verrà copiato e replicato da moltissime donne, che non possono non essere rimaste affascinate dallo straordinario effetto finale ottenuto dalla cantante.

Rihanna e la chioma lunghissima in perfetto biondo autunnale

Rihanna è stata fotografata con jeans baggy strappati e maxi cappotto cammello, con un trucco che segue perfettamente il look autunnale dei suoi capelli. La cantante affronta i primi freddi come una vera regina dello street style contemporaneo. E proprio in questa nuova stagione ha deciso di modificare anche la sua chioma, sfoggiando dei capelli lunghissimi e liscissimi, biondi caramello. La cantante è come sempre bellissima, anche in questa nuova versione autunnale che sta già facendo tendenza. Ha sfoggiato una chioma con la riga in mezzo, con ricrescita cenere e ciocche che scendono a cascata sulle spalle e arrivano fino al punto vita. Le nuove sfumature scelte sono davvero molto luminose, un incontro perfetto tra miele, ambra e caramello. Si tratta di un colore intenso ancora più chiaro di quello che aveva sfoggiato durante i primi giorni di ottobre a New York. Il look di Rihanna è stato molto apprezzato e sicuramente verrà replicato da moltissime donne. Il colore di capelli che ha scelto è una tendenza per questo autunno 2023.

