Sono disponibili su Prime Video le ultime due puntate della seconda stagione di “Lol-chi ride è fuori”, il programma dove chi ride perde, condotto per il secondo anno consecutivo da Fedez.

Ciro Priello dei “The Jackal”, vincitore della prima edizione italiana dello show, passa così il testimone ad un altro comico molto amato dal pubblico.

Ecco di chi si tratta.

Chi ha vinto Lol 2

A sfidarsi in questa nuova stagione di “Lol – chi ride è fuori” sono stati Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase, Maccio Capatonda, il Mago Forrest, Max Angioni, Diana Del Bufalo, Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti.

Ma il programma prevede che tra i dieci concorrenti ci sia un solo vincitore che deve sconfiggere gli “avversari” conquistando le loro risate a suon di battute e sketch.

La finalissima

Ad arrivare in finalissima sono stati Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. Lo “scontro” tra i due e proseguito tra imitazioni, battute e ovviamente gli immancabili sketch, ma nessuno dei due comici ha mostrato segni di cedimento.

Per mettere in difficoltà i due comici ci sono state anche alcune intrusioni, come quella del Mago Forrest e quella dell’esperto della risata Corrado Guzzanti, a cui la Raffaele non è riuscita a resistere. A vincere è quindi Maccio Capatonda che ha devoluto il premio di “Lol 2”, ovvero 100mila euro, al WWF.