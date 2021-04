La biografia e la carriera di Ciro Priello, fondatore della società di video produzione The Jackal.

Ciro Priello chi è

Ciro Capriello, conosciuto con il nome d’arte di Priello, è nato a Napoli il 12 marzo 1986. Sin da bambino dimostra la sua passione per le arti, la recitazione, il ballo.

Nel frattempo si diploma in Elettronica e Comunicazione e prende lezioni di danza, dimostrandosi un ottimo ballerino. La svolta avviene nel 2005, quando Ciro aveva quasi vent’anni e fonda insieme ai suoi amici Simone Russo, Francesco Capaldo e Alfredo Felco la società The Jackal. I quattro amici sono stati sin da bambini appassionati di sketch comici e la loro società si basa proprio su di essi, divulgati attraverso il loro canale YouTube.

Con YouTube prima, con Facebook e con Instagram dopo, i The Jackal ottengono un grandissimo successo di pubblico e il gruppo si allarga includendo anche altri giovani comici come Gianluca Fru, Aurora Leone e Fabio Balsamo. Con i The Jackal Ciro Priello si è fatto conoscere in tutta Italia: uno degli sketch comici più famosi al quali ha partecipato è Gli effetti di Gomorra sulla gente, nel quale interpreta il parodico Don Cavastano.

Non solo brevi video divertenti: Ciro Priello insieme ai The Jackal ha prodotto anche un lungometraggio. Si tratta di Addio fottuti musi verdi, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Nel 2021 esce anche il loro primo libro, scritto da Simone Ruzzo, che racconta tutta la storia dei The Jackal, intitolato Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone – Così abbiamo aperto un canale Youtube.

Vita privata e curiosità

Ciro Priello mostra spesso nei video le sue doti da ballerino: non molti sanno che infatti, quando aveva diciotto anni, ha fatto i provini per entrare nella scuola di Saranno Famosi. Nel 2021 partecipa, insieme a Gianluca Fru, al programma tv LOL – Chi ride è fuori.

Maura Iandoli è la compagna di Ciro Priello, giovane conduttrice radiofonica e influencer. Insieme hanno avuto una bambina nel 2016 di nome Anna.

