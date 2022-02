Prime Video, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, amplia la propria offerta con nuovi titoli in occasione di marzo 2022. Eccone allora alcuni tra quelli più attesi del momento.

Cosa vedere su Prime Video a marzo 2022

Avete già recuperato tutti i titoli più interessanti e state passando queste ultime settimane a girare virtualmente per la piattaforma senza sapere cosa guardare? Sarete allora molto felici di sapere che l’attesa è finalmente finita e a marzo 2022 Prime Video arricchirà la propria selezione con nuovi film e serie tv.

Non avete ancora Prime Video? Sappiate allora che per 3,99 euro al mese oppure per 36 euro l’anno potete usufruire del servizio incluso nell’abbonamento di Amazon Prime, che permette di ricevere ciò che avete ordinato tramite l’e-commerce più famoso al mondo nel minor tempo possibile. Un’offerta davvero vantaggiosa sotto ogni punto di vista, soprattutto se amate essere sempre aggiornati per quanto riguarda film, serie tv e non solo.

Le serie tv

A partire dal 4 marzo 2022 saranno ben due le serie ad uscire con nuovi episodi. Stiamo parlando della seconda stagione di “Star Trek: Picard”, che vede ovviamente ancora una volta protagonista il leggendario Jean-Luc Picard interpretato magistralmente da Patrick Stewart, personaggio immaginario del franchise di Star Trek amatissimo dai “trekker” più accaniti.

Non lo siete? È sempre un’ottima occasione per recuperare (anche se in parte) una delle serie fantascientifiche più belle di tutti i tempi!

Sarà poi anche il turno di “The Boys presents: Diabolical”, nuovi episodi abientati nello stesso universo della serie tv di successo “The Boys”, disponibile sempre su Prime Video.

Dall’11 marzo 2022 sarà disponibile anche la seconda stagione di “Upload”, serie tv ambientata nel 2033, in un futuro in cui gli esseri umani, al momento della propria morte terrena, sono in grado di caricare la propria coscienza in una sorta di “aldilà digitale”.

Il 14 marzo 2022 arriverà invece su Prime Video una novità, ovvero “MotoGP Unilimited”, che racconterà le storie dei veterani di questo sport ma anche quelle delle future promesse a cui i primi passeranno il testimone.

I film

Vi sono piaciuti Javier Bardem e Nicole Kidman in “Being the Ricardos”? Sappiate allora che sempre a partire dal 4 marzo 2022 su Prime Video sarà anche possibile la visione di “Lucy and Desi”, documentario d’esordio della regista Amy Poehler che racconta la vita di Lucille Ball e Desi Arnaz.

Se la trama di “Acque profonde” vi ha intrigato non dovrete aspettare molto per vederlo. Il film con protagonista Ben Affleck e Ana de Armas (che ai tempi delle riprese erano una coppia anche nella vita reale) sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 18 marzo 2022.

Nella stessa data uscirà anche “Master”, un film in cui tre donne si sforzano di trovare il loro posto in un’università americana famosa per essere frequentata da gente altolocata. Tema centrale del film è il razzismo contro le persone di colore, una piaga purtroppo ancora molto presente negli Stati Uniti.