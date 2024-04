Laura Marafioti è la moglie dell’attore italiano Edoardo Leo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Laura Marafioti: figli e carriera della moglie di Edoardo Leo

Laura Marafioti è la moglie dell’attore Edoardo Leo ed è una cantante e ballerina. Non si hanno molte notizia su di lei, è nata a Torino ma non si conosce ad esempio la data di nascita o quali studi ha fatto. Laura ha lavorato come ballerina nel corpo di ballo del programma condotto da Paolo Bonolis “Tira e Molla” negli anni Novanta e pare che sia proprio in questo periodo che lei e Edoardo Leo si sono conosciuti. Dopo l’esperienza come ballerina, Laura Marafioti si è lanciata nel mondo della musica, scegliendo lo pseudonimo di La Elle. Nel 2008 è uscito il suo primo singolo dal titolo “Francesco“, scritto da Daniele Silvestri. Edoardo Leo ha diretto il videoclip del singolo. Nel 2019 è uscito l’album “Qui”, contenente dieci brani scritti e musicati da lei stessa. Nel 2022 è uscito invece “Bussano parole”. Da sottolineare che, nel 2013, Laura Marafioti è stata candidata ai David di Donatello per la canzone “Fare a meno di te”, colonna sonora del film “Buongiorno Papà”, dove ha recitato proprio il marito. Laura Marafioti ha anche lavorato con Antonello Venditti. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2000 è sposata con l’attore romano Edoardo Leo. Insieme hanno avuto due figli, Francesco e Anita. I due hanno sempre cercato di mantenere il più privato possibile la loro relazione, ecco cosa aveva detto l’attore nel corso di una intervista: “non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi metterti senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende e altro per nasconderti. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa il cinema, il paparazzo fotografa gli attori.” Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo Instagram, che ha oggi ha circa 1200 follower.

Edoardo Leo a Domenica In

Il marito di Laura Marafioti, l’attore romano Edoardo Leo, è stato ospite domenica 7 aprile 2024 di Mara Venier a “Domenica In”, e ha parlato della nuova fiction Rai, “Il clandestino”, dove interpreta Luca Travaglia, un ispettore capo dell’anti terrorismo che per via di un dramma personale dovrà cambiare vita. Durante un summit tra autorità italiane e libiche, una bomba farà perdere la vita alla compagna e le gambe a un suo collega. Dopo questi fatti, Luca si trasferisce a Milano, vivrà in un garage affogandosi nell’alcol. Sarà proprio il proprietario del garage ad aiutarlo a riprenderenil mano la propria vita, spingendolo ad aprire una agenzia investigativa clandestina a servizio degli ultimi, Quello che accadrà dopo terrà con il fiato sospeso gli spettatori. La serie debutterà oggi, 8 aprile 2024 su Rai 1 alle ore 21.25.

