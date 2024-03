Franco Nero, attore e regista italiano, è uno dei volti più iconici del cinema. Noto al pubblico internazionale per aver preso parte a grandi capolavori cinematografici come Django, La Bibbia, Il giorno della civetta e tanti altri. Per quanto riguarda la sua vita privata, da oltre 20 anni è legato alla moglie Vanessa Redgrave. Ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chi è Vanessa Redgrave, la moglie di Franco Nero: vita privata e carriera

Nata a Londra il 30 gennaio 1937, Vanessa Redgrave è una celebre attrice britannica. Figlia degli attori Michael Redgrave e Rachel Kempson, ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori fin da giovane. Ha fatto il suo debutto nel mondo del teatro nel 1958, recitando accanto a suo padre in ruoli shakespeariani e in testi di autori come Cechov, Ibsen e Brecht. Nel 1966, invece, ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il film Blow-Up di Michelangelo Antonioni, che è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. Da allora, infatti, ha recitato in numerosi film di successo come Le troiane, La casa degli spiriti e Un amore senza tempo. Ha collaborato con registi italiani come Elio Petri e Tinto Brass. Nel 1967, è stata nominata Commander of the Order of the British Empire ed ha vinto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes. Nel 1977, ha ricevuto l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Il cinema: galeotto nella storia d’amore tra Vanessa Redgrave e Franco Neri

La sua carriera è stata coronata da numerosi successi, riconoscimenti, premi prestigiosi ed un grande amore. Infatti, Vanessa Redgrave e Franco Neri si sono innamorati grazie alla loro passione per la recitazione. Si sono incontrati per la prima volta nel 1967 sul set del film Camelot. Due anni dopo, hanno dato alla luce il loro primo ed unico figlio Carlo Gabriel. La loro storia d’amore ha dovuto superare numerose difficoltà: dalla separazione dopo la nascita del figlio, al riavvicinamento nel 2000 ed il matrimonio in gran segreto nel 2006, fino alla grave malattia polmonare della moglie. Ma nonostante tutte le avversità, la coppia continua ad affrontare ogni sfida insieme, legati da un sentimento profondo e duraturo. Una storia d’amore travolgente, poi bruscamente interrotta ed alla fine recuperata, dopo oltre trent’anni, con la stessa passione di prima.

