Il 25 dicembre 2022 Cher ha mostrato sui social media una foto che ha lanciato supposizioni ed esaltazioni: un anello di diamanti spunta da una scatolina nera in tutta la sua luce. Che si sia trattato di una probabile proposta di matrimonio? Non si hanno dichiarazioni ufficiali a riguardo, se non che il cuore della cantante appartiene ad Alexander A.E.

Edwards: scopriamo chi è e che cosa fa nella vita.

Il fidanzato di Cher: chi è Alexander A.E. Edwards

Una mano con smalto nero e fiamme verdi tiene la scatola che contiene il tanto discusso anello: è la mano di Alexander E.R. Edwards, il produttore musicale e rapper di 36 anni che ha conquistato il cuore della nota cantante Cher. Tra i due scorrono ben 40 anni di differenza (Cher ha 76 anni), ma sembra che l’età per entrambi non sia affatto un problema, tantomeno un ostacolo.

L’amore, del resto, non ha età.

Prima di dedicare il suo cuore alla cantante, Alexander A.E. Edwards è stato fidanzato con la modella, attrice e stilista Amber Rose, con la quale ha anche avuto un figlio, Slash, nato nel 2020. La relazione con Rose si è conclusa nel peggiore dei modi: la donna pubblicò una storia su Instagram in cui si diceva di essere stanca dei continui tradimenti del fidanzato.

Stando ai vari rumors, infatti, pare che Edwards abbia tradito la fidanzata ben 12 volte, ma a Cher questo non è mai interessato: il passato è passato, dice la cantante.

Il giovane Edwards è nato il 21 settembre 1987 sotto il segno della Vergine a Oakland, California, Usa ed è inserito nel mondo musicale da diversi anni. Ispirato alla musica di alcuni rapper molto noti, tra cui Tupac Shakur, Edwards ha deciso molto presto di dedicarsi alla sua carriera e di provare con tutte le sue forze a costruirsi un futuro musicale. Con tanta dedizione e tanta forza di volontà, Alexander A.E. Edwards è diventato un rapper assai noto in America, ma ha fatto carriera anche come produttore musicale, come compositore, come organizzatore di eventi e anche come influencer sui social media.

Alexander A.E. Edwards: la storia d’amore con Cher

Dopo la fotografia dell’anello, i social sono letteralmente impazziti. Cher, però, non ha voluto rilasciare troppe informazioni a riguardo, ma anzi si è messa a scherzare con i suoi followers, in particolare per cercare di alleggerire le varie critiche ricevute da quando ha iniziato a frequentare Alexander A.E. Edwards a novembre 2022. In realtà i due si sono conosciuti a settembre 2022 durante la settimana della moda di Parigi, ma sono stati ufficialmente fotografati insieme (e dunque resi noti al mondo), solo verso i primi di novembre 2022.

Giorni intensi per il rapper e la cantante, che pare abbiano trovato il loro forte equilibrio, nonostante la grossa differenza di età. Si sono dunque fidanzati ufficialmente: “Non ho parole“, ha scritto la cantante sotto la foto incriminata, dimostrando subito dopo un forte senso dell’umorismo: “L’ho messa perché le sue unghie sono molto cool“.

Ora non resta che attendere gli aggiornamenti: Alexander A.E. Edwards e Cher si sposeranno?