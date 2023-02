Chi è Federica Pagliaroli? Vita e carriera dell’attrice

È il nuovo volto della nota fiction italiana Che Dio ci aiuti 7, è giovane e carismatica: Federica Pagliaroli, classe 1998, di professione fa l’attrice e ogni giorno si impegna per ottenere nuovi risultati. Che cosa sappiamo di lei? Scopriamo insieme qualcosa in più.

Federica Pagliaroli: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Roma il 24 gennaio 1998 sotto il segno dell’Acquario, Federica Pagliaroli ha attualmente 25 anni. La sua passione per la recitazione nasce quando ancora è una bambina (ha sette anni quando vive il colpo di fulmine con il teatro), tanto che comincia prestissimo a frequentare diversi corsi di teatro proprio a Roma. È il caso del Corso di recitazione al Cineteatro di Roma, organizzato dalla Piccola Bottega delle Arti del Liceo Classico Sant’Orsola e un workshop dal titolo Corso Propedeutico al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Lì si diploma nel 2021 e la sua carriera comincia ad avere un obiettivo: Federica Pagliaroli vuole diventare un’attrice professionista a tutti gli effetti.

Nel 2007 Pagliaroli vive il suo esordio ufficiale da attrice di teatro grazie allo spettacolo Alice nel paese delle meraviglie, diretto da Camilla Cuparo presso il Teatro Sette.

Dieci anni dopo Pagliaroli ottiene il suo primo ruolo per la televisione e viene scelta per il programma Love Dilemma.

Sempre per la televisione si ricordano anche altri titoli, tra cui: Stasera felicità (2019, diretto da Alessandro Siani), Luce dei tuoi occhi (2020, regia di Fabrizio Costa), Mental (2020, regia di Michele Vannucci, dove ottiene il ruolo della protagonista Emma). Per il cinema entra nel cast di Happy Days, uscito nel 2021 e diretto da Pierluigi Ferrandini, in cui veste i panni della coprotagonista Angela Tezzi e in Even, pellicola uscita nel 2022 e diretta da Giulio Ancora in cui veste i panni della protagonista Giulia.

Il grande pubblico probabilmente ricorda Federica Pagliaroli soprattutto per il suo ingresso nel cast di Che Dio ci aiuti 7, serie-tv di grande successo dove interpreta l’estetista Sara Luparini, tra le principali protagoniste della stagione.

La carriera della giovane attrice si fa sempre più ricca e Pagliaroli è apprezzata dal pubblico e dai colleghi, conquistandosi fiducia e stima da parte di tutti.

Sapevate che Federica Pagliaroli in passato ha sostenuto anche un provino per entrare nel cast della nota serie-tv Mare Fuori? A quanto pare però l’esito del provino non è andato a buon fine e l’attrice ha dovuto lasciare da parte questa grande speranza, ma non si dà per vinta.

La vita privata di Federica Pagliaroli

Non si hanno particolari informazioni sulla vita privata della giovane attrice di Roma. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che Pagliaroli è fidanzata con Matteo Berardinelli, attore che ha partecipato a numerosi film e serie-tv televisive, tra cui La Belva, La donna per me, Vita da Carlo, La compagnia del cigno e Petra.

Federica Pagliaroli è anche molto attiva sui social media: il suo profilo Instagram (@fedepagliaroli) è seguito da quasi 17 mila follower per un totale di 270 post pubblicati.

Giovane, carismatica, di grande talento, la carriera di Federica Pagliaroli è destinata a crescere ancora.