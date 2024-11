Attrice, fotografa e scrittrice, Charlotte Rampling è una delle figure più iconiche del cinema internazionale. Quest’anno, la diva celebra un traguardo importante: 60 anni di carriera. Per festeggiarla, ripercorriamo insieme le tappe più significative della sua straordinaria vita.

Charlotte Rampling, dagli esordi ai prestigiosi riconoscimenti

Nata a St. Helier in Jersey, il 5 febbraio 1946, debutta nel mondo a soli 19 anni con il film The Knack…and How to Get It. La sua carriera prende una svolta decisiva nel 1974 con la sua memorabile interpretazione in Il portiere di notte. Da quel momento, Charlotte Rampling ha lavorato con alcuni dei più grandi registi, tra cui Luchino Visconti, François Ozon e Lars von Trier. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui una nomination all’Oscar nel 2015 per il film 45 anni e il prestigioso Orso d’Argento come miglior attrice al Festival di Berlino per La cerimonia. La sua abilità nel dare vita a ruoli trasgressivi e provocatori l’ha resa un’icona del cinema d’autore, nonché simbolo di eleganza e forza femminile. Oltre alla recitazione, ha dimostrato una profonda dedizione per l’arte anche come fotografa e scrittrice, evidenziando così il suo spirito creativo. Non solo: è nota anche per il suo impegno a favore dei diritti delle donne, diventando una figura fondamentale nel dibattito contemporaneo.

Charlotte Rampling, la turbolenta vita privata

Ma chi è davvero Charlotte Rampling al di là del grande schermo? La sua vita privata è stata segnata da eventi significativi che hanno contribuito a plasmarla sia come persona che come artista. Ha vissuto in diversi paesi, tra cui Inghilterra, Francia e Italia, arricchendo così la sua visione del mondo. La sua vita sentimentale è stata altrettanto intensa. Nel 1972 sposa il pubblicitario Bryan Southcombe, da cui ha un figlio di nome Barnaby. Il matrimonio finisce nel 1976. Nel 1978 sposa il compositore francese Jean-Michel Jarre, dal quale ha un altro figlio di nome David. Tuttavia, il loro matrimonio termina nel 1997 a causa dei numerosi tradimenti da parte del marito. L’ultimo grande amore dell’attrice è stato il giornalista e uomo d’affari Jean-Noël Tassez con cui è stata fidanzata fino alla morte di lui nel 2015. Charlotte Rampling ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema internazionale con le sue interpretazione provocatorie e la sua bellezza senza tempo. Con 60 anni di carriera alle spalle, continua a ispirare e affascinare spettatori di tutto il mondo!