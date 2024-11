Il celibato è una scelta in aumento tra le donne ma, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Celibato: una scelta in aumento tra le donne

A quanto pare sempre più donne scelgono il celibato, inteso come l’astenersi dall’avere rapporti sessuali. L’autrice di “Orgasm Made Easy“, Mangala Holland ha infatti dichiarato che la scelta dell’evitare rapporti sessuali per diversi mesi, dopo la fine della sua relazione, le ha portato grandi benefici, ovvero è diventata più matura e ha avuto l’opportunità di lavorare maggiormente su di sé. In realtà, molte donne hanno fatto la stessa scelta, hanno scelto di astenersi dal sesso per lavorare su se stesse. Anzi molte donne hanno dichiarato che questa è stata la scelta migliore della loro vita. Sul popolare social di TikTok sono infatti tantissimi i post cercando la parola chiave “celibacy”, e tantissimi sono i commenti di chi è felice di aver fatto questa scelta. Fermo restando che stiamo comunque andando incontro a una sex recession, che riguarda soprattutto i giovani, andiamo a vedere insieme come mai sempre più donne scelgono il celibato.

Celibato: perché sta diventando la scelta di molte donne?

Come abbiamo appena visto, la scelta di astenersi dall’avere rapporti sessuali è sempre più in aumento tra le donne ma, come mai? Quali sono i veri motivi? Secondo molte donne il togliere i rapporti sessuali dalla propria vita crea spazio per avere altro, invece di focalizzarsi sul cercare un partner sessuale, le donne scelgono di focalizzarsi sulla propria crescita personale, sul diventare la migliore versione di se stesse. In questo modo inoltre molte donne sostengono di arrivare a conoscere meglio i loro desideri e in questo modo di essere poi più pronte in futuro ad avere una relazione più sana e felice. Le donne sessualmente inattive sono state spesso considerate in maniera “negativa” dalla società, ma oggi molte donne decidono di fare quello che sentono a prescindere dai giudizi e dagli stereotipi, come è giusto che sia. Il giudicare come uno decide di vivere la propria vita è sbagliato, perché i bisogni nostri non sono necessariamente quegli degli altri. Se una donna sceglie il celibato non va giudicata, anzi va solo stimata perché ha avuto il coraggio di scegliere ciò che è meglio per lei in quel particolare momento della vita e non quello che è giusto per “la società”.

Celibato: e se dietro ci fosse un trauma?

Bisogna tenere presente che può anche capitare che la scelta di astenersi dall’avere rapporti sessuali possa essere dovuta ad altri fattori, come l’aver subito in trauma, ad esempio l’aver subito abusi o l’aver avuto una relazione tossica. Molte donne infatti possono poi avere molta paura del contatto fisico e decidono quindi di astenersi dall’avere dei rapporti sessuali. In questo caso il consiglio è di parlarne con uno specialista che possa aiutarvi a superare questo trauma e a capire che non tutte le persone sono uguali e che in voi non ce niente che non vada.