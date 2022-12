Carolina di Monaco, classe 1957, primogenita del principe Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly, anche a 65 riesce e dare prova di un grandissimo stile. Non solo outfit formali volti a esprimere la sua totale regalità, ma look decisamente più moderni e sbarazzini, ispirati alle tendenze di stagione.

Il look casual chic di Carolina di Monaco: spiccano gli stivali in camoscio

La terza in linea di successione al trono del Principato di Monaco si è recentemente recata a una mostra d’arte in una galleria. Un evento abbastanza formale, ma non troppo, in cui la principessa ha scelto di sfoggiare un outfit in linea con le tendenze autunno-inverno 2022-2023.

Carolina di Hannover è arrivata in galleria con un look definibile casual chic.

Per l’occasione, infatti, la principessa ha scelto un abito grigio chiaro in lana con collo e cintura nera in vita, sopra il quale ha indossato un trench verde militare (colore di super tendenza e assai versatile). Come accessori orecchini, collana extra bold con ciondolo ben visibile in stile etnico e borsa a stampa animalier per dare un tocco di personalità in più. Ai piedi Carolina di Monaco ha deciso di indossare un bellissimo paio di stivali di camoscio marrone tenuti morbidi sui polpacci.

L’outfit della principessa è stiloso, elegante ma non troppo, raffinato ma comunque originale. Carolina di Monaco non si lascia sfuggire le principali tendenze di stagione e per restare in perfetto mood invernale ha scelto alcuni dei capi e dei colori must have del periodo.

Di tutto il look, perfetto e impeccabile, spiccano sicuramente gli immancabili stivali di camoscio: la principessa non poteva lasciarsi scappare una delle principali tendenze di stagione e per tale motivo ha scelto il modello più gettonato e versatile di tutti. Gli stivali di suede, infatti, sono la calzatura ideale per ogni occasione. Essi sono versatili e si abbinano alla perfezione sia a un abito (proprio come ha fatto la principessa), sia a un paio di jeans e a un maglione di lana. Il modello scelto dalla principessa è un modello dalle tonalità del marrone e dalla lunghezza media (non si riesce a scorgere dalle foto la lunghezza precisa dello stivale) che cade morbida sulla silhouette del polpaccio. Tacco non troppo alto, punta non spigolosa: gli stivali di miss Hannover sono la soluzione perfetta per chi vuole essere chic, cool e anche comoda.

Stivali di camoscio mania: la tendenza è il suede

Gli stivali di suede, in ogni loro forma e tipologia di tacco, sono la tendenza dell’autunno-inverno 2022-2023. Indossarli con disinvoltura e classe diventa spontaneo, data la loro totale versatilità e semplice eleganza.

Sono perfetti portati con i jeans, ma sono perfetti anche se portati sopra i pantaloni o con un bell’abito lungo, midi e/o mini. Adatti a situazioni più formali, adatti all’ufficio o agli aperitivi con amici e amiche, gli stivali di camoscio rispecchiano la brezza nostalgica degli anni ’90, altra tendenza assoluta del 2022.

Di più altezze, lunghezze e colori, gli stivali di camoscio rappresentano quell’evergreen in fatto di calzature a cui è impossibile resistere: ogni scarpiera dovrebbe accoglierne un paio. La tendenza, quando si tratta di loro, è sempre dietro l’angolo.