Il verde militare è per molte persone difficile da abbinare; in realtà con piccoli trucchetti si possono ottenere outfit alla moda e super raffinati

Il verde rientra tra i colori in tendenza dell’Autunno Inverno 2022-2023, ma sono ancora molte le difficoltà nel riuscire ad abbinarlo nel migliore dei modi.

Tra le sfumature più gettonate compare lui, il verde militare: come abbinarlo? Scopriamo insieme alcune idee e ispirazioni di outfit.

Come abbinare il verde militare: idee e consigli

Sapevate che il verde militare è stato giudicato in passato uno dei colori più brutti del mondo? Ebbene sì, il colore Pantone 448 (che altro non è che un incrocio tra il verde e il marrone) è stato etichettato in negativo, ma la moda parla chiaro e continua a essere super gettonato.

Molte persone lo reputano un colore sportivo, poco elegante e adatto solamente ai look da giorno; in realtà il verde militare può donare eleganza a ogni outfit, basta seguire qualche piccolo accorgimento fashion.

Tra i principali abbinamenti spicca sicuramente la combo verde militare + nero. Il nero, è assodato, è uno dei colori maggiormente utilizzati e abbinabili di tutti. Provate, in questo caso, ad abbinare una minigonna total black a una camicetta verde militare. Completate il look con un paio di anfibi o stivali neri: l’effetto finale risulterà semplice, non banale e anche alla moda. Se non siete particolarmente fan delle minigonne, provate ad abbinare la camicetta verde militare con un paio di jeans e/o pantaloni neri (skinny o mom fit andranno benissimo, in base alle vostre preferenze).

Il risultato sarà comunque impeccabile.

Un altro abbinamento super cool è creato dalla somma tra verde militare e marrone/cuoio. Un po’ più insolito del precedente, questo abbinamento sprigiona raffinatezza ed è chic a 360 gradi. Scegliete voi la tonalità di marrone che più vi piace e provate a sperimentare con capi diversi. Pantaloni verde militare, maglioncino marrone o, perché no, un bel capospalla in contrasto: provare per credere.

Il verde militare si sposa benissimo anche con il bianco: abbinare un capo verde militare a qualcosa di bianco è sempre un’ottima idea. Il risultato sarà sempre e comunque fresco, pulito, raffinato e perfettamente in palette. Se non è proprio bianco, anche il panna e il colore crema sono delle valide alternative: il verde militare, infatti, si abbina perfettamente anche a queste due cromie neutre e raffinate.

Per chi volesse osare un po’ di più con i colori, sappiate che il verde militare si abbina molto bene anche all’arancione: in questo caso il contrasto cromatico sarà più di impatto: pensate a un paio di cargo verdi militari abbinati a una felpa arancione, a un maglioncino o a una camicetta. Gli abbinamenti possibili sono numerosi e ognuno di essi avrà lo stesso effetto: tendenza, moda e personalità.

Per ultimo, ma non per importanza, l’abbinamento più easy di tutti: verde militare + jeans, l’accostamento che non sbaglia mai, la soluzione a ogni dubbio. Il jeans si sposa bene con qualsiasi tipo di colore, ma con il verde militare ha un rapporto d’amore da sempre. Scegliete un bel jeans blu e abbinatelo o a un maglione caldo verde militare, oppure a una bella camicia con sopra un gilet, perfetto per la stagione fredda.

Da colore più brutto del mondo a tendenza assoluta: il verde militare continua ad avere un grande successo nel panorama fashion.