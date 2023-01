Carlo Verdone è stato paparazzato in compagnia della sua nuova fiamma, ma molti non credono nell'autenticità della foto.

Il settimanale Diva e Donna ha dedicato un servizio a Carlo Verdone, che è stato paparazzato su una spiaggia mentre era intento a baciare quella che sarebbe la sua nuova compagna, una donna di nome Corinna.

Carlo Verdone: la fidanzata

Carlo Verdone è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di una donna di nome Corinna e nell’atto – sembra – di avvicinarsi per scambiarsi un bacio.

Secondo il settimanale Corinna sarebbe dunque la nuova compagna dell’attore, che avrebbe ritrovato la serenità dopo il suo addio alla moglie Gianna Scarpelli, madre dei suoi figli Giulia e Paolo, con cui è stato sposato dal 1980 al 1996.

In poche ore le foto dei due hanno fatto il giro dei social, ma in molti tra i fan dell’attore hanno dimostrato di non credere ad esse. “Sembra un fotomontaggio”, ha scritto un utente, a cui hanno fatto eco moltissimi altri fan dell’attore.

Nell’immagine i due sono ritratti durante una passeggiata sulla spiaggia e, al momento, l’attore non ha ancora rotto il silenzio in merito al suo presunto nuovo legame sentimentale.

Carlo Verdone è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla donna che avrebbe fatto capitolare il celebre volto del cinema italiano dopo la dolorosa fine del suo matrimonio.