Figlia d’arte, cresciuta all’interno del mondo dello spettacolo tra cineprese e decine di opportunità interessanti, Giulia Verdone ha da poco virato verso un percorso completamente nuovo.

Andiamo a scoprire il profilo della figlia dell’attore e regista romano Carlo Verdone: che cosa sappiamo di lei?

Giulia Verdone: biografia e carriera professionale

Giulia Verdone è nata a Roma il 21 gennaio del 1986 sotto il segno dell’Acquario e oggi ha 36 anni. Sua madre è Gianna Scarpelli, prima moglie di Carlo Verdone, da cui il regista si è separato nel 1996, dopo quasi sedici anni di matrimonio.

Ha un fratello di nome Paolo, nato esattamente due anni dopo di lei; i due fratelli hanno un bellissimo rapporto e nutrono un grande e profondo affetto per entrambi i genitori.

L’affascinante mondo del cinema l’ha conquistata molto presto ed è proprio così che Giulia Verdone ha iniziato a seguire le orme del padre: ha assunto il ruolo di aiuto regista, segretaria e assistente di produzione. Tra i progetti per cui ha collaborato Io, loro e Lara e Natale in crociera, anche se sono diversi i progetti portati a termine in solitaria. Ad esempio, ha avuto anche un ruolo nella realizzazione di alcune importantissime e famosissime produzioni di stampo americano: Mangia, prega, ama (2010) con la meravigliosa Julia Roberts è uno di questi.

Gli occhi più attenti e il pubblico fedele al cinema, però, molto probabilmente se la ricorderanno attiva sullo schermo: Giulia Verdone ha infatti recitato in Al lupo al lupo e Viaggi di nozze.

Il cambio di professione di Giulia Verdone

Dopo diversi anni di cinema, copioni, macchine da presa e frenesia da film, Giulia Verdone ha deciso di cambiare completamente la sua vita.

Determinata e consapevole delle sue ambizioni e soprattutto delle sue passioni, Giulia Verdone ha deciso di tornare all’Università per intraprendere un percorso a lei molto a cuore. Percorso iniziato tra i corridoi del Policlinico Gemelli di Roma, dove per tre anni ha frequentato un tirocinio ospedaliero che l’ha portata a laurearsi in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e poco dopo specializzandosi anche in Genetica applicata alla nutrizione, Nutrigenetica e Nutrigenomica alla St. Mary’s University di Londra.

Una nuova parentesi di vita impegnativa che oggi, dopo anni di studio, di passione e di ricerca scientifica, l’ha portata a entrare a fare parte del team del centro B-Woman di Roma, che si dedica al benessere in ogni fase della vita delle donne e delle coppie. Giulia Verdone è diventata responsabile dell’Area di nutrizione clinica e Nutrigenetica del progetto.

Così Giulia Verdone, dopo una Laurea in Lettere a indirizzo linguistico, un master in marketing, 6 anni di lavoro in Warner Bros nella realizzazione di campagne pubblicitarie e altrettanti anni dietro le macchine da presa, ha intrapreso una nuova vita: la soddisfazione di avere seguito il suo sogno è tantissima.

La vita ogni tanto sorprende e accende tutti quei sogni che, forse per timore, per insicurezze e mancanza di coraggio sono rimasti per troppo tempo nascosti dentro un cassetto. Giulia Verdone, quel cassetto, ha finalmente deciso di aprirlo.

Vita privata di Giulia Verdone

Non si hanno notizie particolari sulla vita privata di Giulia Verdone; il suo profilo Instagram professionale è già seguito da più di mille persone, sebbene ancora si debba avviare a pubblicare contenuti.

Sulla vita sentimentale, invece, non si conoscono dettagli: la figlia del regista romano è infatti molto riservata.