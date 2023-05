Cappelli: i modelli per l’estate

Le giornate di sole spingono a proteggere, non solo la pelle, ma anche la testa. Per proteggersi dai raggi del sole, l’ideale è indossare un cappello. Nei prossimi paragrafi, stiliamo una cernita dei migliori cappelli e dove acquistarli scegliendo anche tra le tante tendenze di stagione in modo da abbinarlo ai vari look e outfit primaverili – estivi.

Cappelli

Considerando che la stagione invernale è terminata, bisogna mettere i berretti di lana negli armadi e optare per cappelli che richiamino la stagione primaverile. Questo è il periodo in cui divertirsi a giocare con le forme e i colori provando anche a osare e cambiare il proprio look secondo i vari modelli che vengono proposti di volta in volta.

Si possono abbinare i vari cappelli al look in modo da creare e realizzare un outfit ogni volta diverso. Un cappello permette di proteggersi dai raggi solari molto forti e di dare protezione agli occhi dalla luce accecante. Inoltre, è adatto da indossare in qualunque momento: dalla gita al mare sino a un picnic, ecc.

Accompagna un look casual e femminile abbinato a degli shorts e a una maglietta o camicetta. Si può anche abbinate a un abito o a dei bermuda dal taglio semplice oppure dei sandali flat o infradito per un look sportivo e semplice al tempo stesso.

Cappelli: i trend

Un accessorio che sarà oggetto di tendenza anche per la prossima estate grazie ai tantissimi modelli in voga che stanno indossando tantissime influencer e celebrità oltre oceano, ma non solo. Moltissimi personaggi li stanno indossando dettando la moda e le tendenze di ciò che si indosserà nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la stagione primavera – estate, sono davvero tanti i cappelli da indossare e scegliere in un tripudio di colori che va dai toni del blu pensando già al mare passando per il bianco, ma anche il porpora o il rosa pastello per un animo maggiormente romantico. Un modello come il Panama è indicato sia per la primavera che per l’estate per proteggersi dalle giornate assolate.

Il modello Fedora è un altro dei tanti cappelli che saranno di moda per la prossima stagione e si caratterizza per una fascia delicata intorno alla corona che garantisce uno stile unico a coloro che decidono di indossarlo. Un modello molto elegante e alla moda da indossare in occasioni e momenti particolari. Proposto anche con delle bande di tessuto sopra ai lembi.

Il classico basco o cappellino da pescatore è sicuramente un must della stagione ed è possibile trovarlo sia nella variante blu jeans, ma anche in altri colori come il rosa, il giallo o il bianco per abbinarlo anche a vari outfit e look.

Cappelli: offerte Amazon

Un accessorio che si può comprare nel noto sito di e-commerce di Amazon approfittando dei tanti modelli e sconti a disposizione. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i tre migliori modelli di cappelli adatti per il periodo con la descrizione di ognuno scelti tra quelli maggiormente desiderati.

1)Zlyc primavera autunno cotone berretti

Un cappello in cotone molto morbido e leggero, realizzato all’uncinetto. Adatto per mantenere i capelli comodi anche durante la stagione estiva. Un modello di beanie con disegni floreali che danno un tocco in più al look. Traspirante e compatto, disponibile in vari colori.

2)Maozim cappello da pescatore donna

Un cappello da pescatore traspirante dalla tesa corta, in stile casual. In lino, quindi molto delicato e comodo. Un modello che è possibile regolare e indicato per la primavera ed estate. Confortevole, traspirante disponibile in vari colori: nero, arancione, giallo, bianco, ecc.

3)Vecry donne uomini denim

Un cappello a secchiello realizzato in cotone traspirante, quindi molto comodo e leggero. Presenta una struttura morbida e ripiegabile. Ha un design che si ispira agli anni Novanta per un look classico ed elegante. Indicato per l’estate e si trova nei colori grigio, bianco, rosa, cachi, ma anche floreale.

Con i migliori modelli di cappelli sono anche consigliati alcuni accessori di tendenza che saranno di moda per la stagione estiva da accompagnare a questo look.