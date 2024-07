State per partire per le vacanze? All’interno di questo articolo vedremo insieme quali sono i trattamenti capelli consigliati.

Capelli: i trattamenti prima di partire per le vacanze

Per tanti di noi sta finalmente arrivando il tempo delle tanto agognate vacanze. Prima di partire per il mare il consiglio però è quello di andare dal parrucchiere, poiché magari molte di voi non lo sanno, ma il sole e il sale non fanno particolarmente bene alle nostre chiome. Quindi sarebbe ottimo fare alcuni trattamenti per proteggere i capelli e far sì che non si rovinino troppo. Per prima cosa bisognerebbe fare un trattamento decalcificante per capelli al fine di rimuovere gli eccessi di calcio. Per quanto invece riguarda la tinta, chi ha già il problema della ricrescita difficilmente vorrà andare in vacanza con i bianchi che si vedono, il consiglio è quindi quello di optare per una tinta più leggera abbinata a un riflessante. Infine, se i vostri capelli sono particolarmente stressati ancora prima di partire, urge un trattamento di ricostruzione intensiva, al fine di non ricevere dal sole il colpo di grazia. Ecco cosa dicono dai saloni Jean Paul Mynè: “è l’ideale per via della sua azione waterproof che scherma molto dall’umidità e da tutti gli stress atmosferici. Semplifica anche gli styling, consentendo di risparmiare tempo con phon e piastre: i capelli risultano disciplinati e luminosi anche asciugati al naturale.”

Capelli: come proteggerli durante l’estate

Come abbiamo appena visto, sale e sole sono nemici dei capelli quindi, se non vogliamo trovarci a settembre con i capelli super secchi e rovinati, ecco alcuni consigli utili da seguire:

Stop a trattamenti schiarenti: non stressare troppo i capelli durante la stagione estiva è essenziale, quindi sarebbe meglio evitare i trattamenti schiarenti soprattutto prima di partire per il mare, perché essi possono indebolire fortemente il capello.

non stressare troppo i capelli durante la stagione estiva è essenziale, quindi sarebbe meglio evitare i trattamenti schiarenti soprattutto prima di partire per il mare, perché essi possono indebolire fortemente il capello. Scegliere il taglio giusto: altra cosa fondamentale è scegliere un taglio che non richieda troppa piega, in poche parole meno si usano phon e piastra e meglio è. Per quanto invece riguarda l’acconciatura, se si vuole legare i capelli optare sempre per code morbide, evitare quindi code troppo strette e larghe.

altra cosa fondamentale è scegliere un taglio che non richieda troppa piega, in poche parole meno si usano phon e piastra e meglio è. Per quanto invece riguarda l’acconciatura, se si vuole legare i capelli optare sempre per code morbide, evitare quindi code troppo strette e larghe. Usare cappelli o foulard: per evitare l’esposizione diretta dei capelli ai raggi UV meglio coprirli con un cappello, possibilmente di paglia, o con un foulard.

per evitare l’esposizione diretta dei capelli ai raggi UV meglio coprirli con un cappello, possibilmente di paglia, o con un foulard. Nutrire la chioma : molto importante è nutrire la chioma. Balsami o maschere sono la scelta ideale.

: molto importante è nutrire la chioma. Balsami o maschere sono la scelta ideale. Fare la doccia: dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina ricordatevi sempre di sciacquare i capelli, l’acqua dolce infatti eliminerà il sale e il cloro, che tendono a sfibrare e inaridire i capelli.

dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina ricordatevi sempre di sciacquare i capelli, l’acqua dolce infatti eliminerà il sale e il cloro, che tendono a sfibrare e inaridire i capelli. Usare uno shampoo delicato : in estate è consigliato utilizzare uno shampoo delicato, senza parabeni, SLES e SLS, in modo che non sia aggressivo sul cuoio capelluto.

: in estate è consigliato utilizzare uno shampoo delicato, senza parabeni, SLES e SLS, in modo che non sia aggressivo sul cuoio capelluto. Usare il doposole per capelli: come si fa abitualmente con la pelle, è importante utilizzare anche un doposole per i capelli, soprattutto se si è al mare.

Capelli, cosa fare una volta tornati dalle vacanze?

Diciamo che seguendo tutti questi accorgimenti i vostri capelli non dovrebbero rovinarsi particolarmente durante l’estate però, il consiglio, è verso metà settembre di andare comunque dal vostro parrucchiere di fiducia che saprà valutare lo stato dei capelli e fare, nel caso, i trattamenti giusti affinché tornino morbidi, sani e lucenti.