Avere una chioma ben ordinata e folta è il desiderio di ogni giorno, ma a volte, per cause legate alla stagione o all’ansia, i capelli possono avere delle conseguenze. I capelli secchi possono essere soggetti a cadute e in quel caso è necessario intervenire per una capigliatura più bella e sana. Vediamo cosa usare per infoltirli e il metodo naturale migliore.

Capelli secchi che cadono

Sono un problema estetico non indifferente, anche perché la secchezza dona ai capelli una sorta di effetto paglia che può essere sinonimo di disordine e trascuratezza. Di conseguenza, i capelli secchi, se non trattati nel modo giusto, possono andare incontro a caduta destando maggiore preoccupazione e disagio.

I capelli secchi si riconoscono quasi subito proprio perché hanno un aspetto spento, opaco e arido. I Inoltre, tendono a essere più fragili rispetto ad altre chiome e spezzarsi rapidamente e soprattutto danno origine a doppie punte che sono difficili da domare. Si tratta di capelli danneggiati che necessitano di accorgimenti per essere nuovamente splendidi.

Sono un problema diffuso sia negli uomini che nelle donne, le quali soffrono maggiormente della caduta dei capelli. Oltre a essere secchi, risultano anche fragili, deboli per cui tendono a spezzarsi e cadere rapidamente. Nei casi più gravi, la secchezza porta il capello a spezzarsi e a danneggiare anche il fusto.

Molto importante optare per prodotti che siano adatti e specifici, che contengano ingredienti naturali e privi di grassi. Alcuni trattamenti, come le maschere o i balsami oppure gli impacchi possono dare nuova luce e linfa al capello aiutandolo a essere più folto e splendente. Un prodotto come Foltina Plus è proprio indicato per avere una chioma folta e per i capelli secchi che si spezzano e quindi cadono.

Capelli secchi che cadono: cause

Prima di capire quale sia la migliore soluzione a base naturale per trattare i capelli secchi, è fondamentale verificare le cause in modo da risolvere il problema. Ci possono essere cause di tipo genetico, quindi dovute alla struttura propria del capello oppure nutrizionali. Alcune carenze della dieta o cibi relativamente ricchi di grassi e carboidrati possono influire sullo stato del capello.

Le cause possono essere ormonali con gli ormoni che producono sebo in eccesso influenzando la formazione e lo sviluppo del capello. Alcune pessime abitudini come lavarsi i capelli tutti i giorni oppure usare il phon a una distanza ravvicinata contribuisce a una secchezza del capello e quindi a cadere.

Ci sono anche fattori ambientali, come l’inquinamento atmosferico, l’eccessiva esposizione ai raggi solar o anche le temperature fredde e rigide del periodo invernale. Il sale marino e il cloro delle piscine sono una conseguenza del capello arido e secco, quindi fragile e particolarmente sfibrato. L’uso di shampoo aggressivi è nocivo per il capello e il suo benessere.

Usare le giuste accortezze e i prodotti specifici sicuramente fornisce una chioma splendida, migliore e molto più bella.

Capelli secchi che cadono: rimedio naturale

Considerando che i capelli secchi, essendo maggiormente deboli e fragili, possono soffrire di alopecia e quindi cadere, per correre ai ripari, la soluzione migliore è Foltina Plus, una lozione in spray professionale made in Italy e a base naturale che, in poco tempo, permette di avere una chioma sana, folta e splendente.

Una lozione che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. La soluzione ideale per dimenticare le aree diradata dal momento che interrompe la caduta del capello, stimolando la crescita e i follicoli spenti. Riattiva la microcircolazione e aiuta i capelli a crescere più rapidamente.

Foltina plus è definita come la migliore lozione professionale per la cura dei capelli. Per chi volesse ordinarla può cliccare qui o sulla seguente immagine

Moltissimi consumatori hanno usato questa lozione con risultati ottimi per la propria chioma, come si evince anche dalle recensioni presenti sul sito ufficiale. In poco tempo, i follicoli cominciano a risvegliare e le aree diradate a rinfoltirsi. Una soluzione efficace e considerata una ottima alternativa al bisturi e al trapianto.

A differenza di altre lozioni o prodotti che sono ricche di elementi aggressivi, Foltina Plus funziona per gli ingredienti naturali al suo interno. Infatti, è composta da principi attivi che non causano controindicazioni o effetti collaterali, tra cui l’arginina che stimola la crescita del capello aumentando la circolazione sanguigna; la serenoa che interrompe la caduta dei capelli e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge la capigliatura dal diradamento per una chioma folta e robusta.

Basta spruzzarlo sulle aree diradate, massaggiare e lasciare assorbire in profondità. Non lascia i capelli unti od oleosi.

Essendo originale ed esclusivo, non si acquista nei negozi o siti di e-commerce, ma ci si collega qui al sito ufficiale del prodotto, si compila il modulo per approfittare della promozione di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€ per due confezioni. Il pagamento è con i seguenti mezzi: Paypal, carta di credito o contanti al corriere.