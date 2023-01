Il taglio pixie cut è uno dei tagli corti più gettonati, soprattutto dalle star. Lo si vede in più versioni ed è molto versatile: corto, cortissimo, medio, spettinato e sbarazzino, il pixie cut si riconferma una certezza degli hairstyle.

Che cos’è il taglio pixie cut?

Nato negli anni 20 e sfoggiato in particolare dalle flapper girls (generazione di donne ricordate per l’estremo eccesso di vita), il pixie cut è quel taglio di capelli corto e ordinato ancora oggi molto gettonato, soprattutto tra le celebrities di tutto il mondo.

Se si fa riferimento al nome, pixie significa folletto: da qui l’associazione con il taglio dei folletti, sbarazzini, corti e divertenti.

Negli anni 50 il pixie cut acquista un fascino del tutto nuovo e dal gusto chic, in particolare grazie alla figura della meravigliosa Audrey Hepburn in Vacanze romane, seguita negli anni 60 da un’altra icona immortale, Twiggy.

Il pixie cut è un taglio molto versatile che riesce ad adattarsi molto bene a tutte le tipologie di viso; la sua versatilità gli consente anche di essere personalizzato a livello di lunghezze e di riuscire in questo modo a risultare sempre perfetto e ordinato.

Pixie cut corto: un grande classico

Il pixie cut originale è corto, femminile, ma vuole anche dimostrare forza e audacia. Avete voglia di cambiare stile e di rinascere? Il pixie cut corto è ciò che fa al caso vostro: cortissimo, scalato o sfilato, il pixie cut originale si dimostra raffinato ed elegante, ma non vede l’ora di tirare fuori tutta la vostra grinta.

Potreste anche pensare di sfoggiare un pixie cut corto e spettinato, per ottenere un’aria più rock e ribelle. Il taglio pixie cut ha bisogno di cura e attenzione: se puntate al taglio rasato, infatti, armatevi di pazienza e controllate bene la crescita dei vostri capelli.

Pixie cut medio e lungo: perfetto per capelli mossi/ricci

Anche se nasce come taglio corto, il pixie cut può essere personalizzato in base a preferenze e tipologia di capello. Se non siete particolarmente amanti dell’extra short, quindi, potreste pensare di optare per un taglio medio-lungo: come? Basterà tenere la lunghezza dei capelli leggermente più lunghe del solito, magari richiamando i dettagli tipici del mullet, una frangetta corta e ciocche più lunghe sulla nuca. Se avete i capelli mossi e/o ricci, il pixie cut medio-lungo può essere una valida soluzione. Sfilate i vostri ciuffi, osate con una frangetta ribelle: il pixie cut ha bisogno di personalità.

A chi sta bene il taglio pixie cut?

In realtà il taglio pixie cut sta bene a tutte. Non ci sono limitazioni in questo senso; l’importante, come sempre, è farsi consigliare da un esperto del settore e capire quale tipologia di pixie cut si addice meglio alla forma del proprio viso. La regola del pixie cut, infatti, è personalizzare: ogni donna ha bisogno di sentirsi a proprio agio e i capelli sono un elemento importante dell’immagine.

Il pixie cut ha bisogno di personalità e adattamento, ma non abbiate paura di cambiare, perché è un taglio versatile e sempre attuale. La tendenza, quindi, sarà sempre dalla vostra parte.