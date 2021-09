Capelli cadenti: cause e rimedi naturali

Quando si avvicina il periodo autunnale, può capitare di vedere sul cuscino o sulla spazzola più capelli. Non c’è nulla di cui preoccuparsi o spaventarsi, dal momento che i capelli cadenti sono una cosa normalissima. Per arrestarne la caduta, è bene proteggerli e rinforzarli con alcuni rimedi a base naturale.

Ecco il migliore da usare e le cause della caduta dei capelli.

Capelli cadenti

Purtroppo, durante la stagione autunnale, con il cambio di stagione e le temperature che si abbassano, i capelli cadenti cominciano a preoccupare tantissime persone, uomini e donne. Non vi è bisogno di allarmarsi dal momento che è un fattore alquanto normale, ma nel caso di una grave caduta di capelli è sempre bene chiedere il parere di un esperto del settore.

I capelli cadenti sono un problema comune di cui soffre circa il 50% del sesso maschile e il 40% delle donne. Una percentuale che tende ad aumentare con l’avanzare dell’età. Prima di tutto, è bene sapere che si perdono fino a 80 capelli al giorno il che dipende dal naturale ciclo di vita del capello. Per evitare e prevenire la calvizie, è bene usare dei prodotti a base naturale, come Foltina Plus che agisce proprio in questo settore.

Gli scrub e gli oli possono essere molto utili in quanto permettono di purificare il cuoio capelluto, ma anche di rinforzarlo nel modo giusto. Oli e balsami oppure shampoo specifici permettono di stimolare la crescita del capello in modo da mantenere la chioma e non andare incontro a capelli cadenti. L’uso di un prodotto anticaduta è altrettanto efficace in modo da prevenire.

Massaggiare il cuoio capelluto ha un aspetto positivo sul capello in quanto previene la caduta, oltre a renderli molto più forti e belli. Massaggiare il capello significa aumentare il flusso sanguigno e di conseguenza la circolazione apportando tutti quei nutrienti che sono utili e considerati un toccasana per il benessere della chioma.

Capelli cadenti: cause

Purtroppo, i capelli cadenti non piacciono a nessuno considerando che sono parte del fascino e della bellezza sia al maschile che al femminile. Oltre ai metodi naturali, bisogna anche capire perché avviene questa condizione. Le cause possono essere di vario tipo e vanno dagli sbalzi o fattori ormonali sino all’ereditarietà, ecc.

Sono diverse le ragioni e le cause che si suddividono in caduta progressiva e reazionale. Nel primo caso, i capelli cadenti sono causa di ormoni e sbalzi ormonali, ereditarietà e anche dovuto all’età. Per quanto riguarda la caduta reazione, le cause sono varie e dipendono dalla stagione, lo stress, ma anche uno shock a livello emotivo.

Ci sono poi una serie di altri fattori che contribuiscono ai capelli cadenti, tra cui una dieta o alimentazione ricca di cibi calorici o anche grassi, ma anche uno stile di vita non particolarmente sano e sregolato, oltre ovviamente ad alcuni trattamento anche il post partum che porta a perdere la chioma e indebolire il capello.

Identificare le cause dei capelli cadenti è fondamentale per prevenire il problema in modo da trovare prodotti che siano adatti e adeguati per la chioma. I problemi che riguardano il cuoio capelluto tendono a verificarsi soprattutto per una vascolarizzazione non ottimale del bulbo plifero oltre a una eccessiva produzione del sebo che tende a soffocare e indebolire il capello.

Capelli cadenti: miglior lozione naturale

Considerando che i capelli cadenti vanno spesso incontro alla calvizie, per prevenirne la caduta e migliorare il loro stato, si può usare una lozione spray che è la migliore in questo campo. Si tratta di Foltina Plus che è usata anche da esperti e consumatori proprio per la sua sicurezza ed efficacia. Una lozione a base di componenti naturali che agisce sul capello dando una chioma folta e sana.

Un prodotto di origine italiana che ha il compito di stimolare la crescita, compreso riattivare i follicoli spenti restituendo il vigore, la lucentezza e lo splendore al capello. Foltina Plus permette di ottenere ottimi risultati in poco tempo e già dalla prima applicazione è possibile vedere i primi benefici di questa lozione naturale.

Adatto sia a uomini che donne, indipendentemente dal tipo di capello. Molto facile da applicare e usare in quanto basta spruzzarlo nelle zone diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciarlo assorbire.

L’alternativa al bisturi e al trapianto, si può portare con sé ovunque in modo da usarlo in ogni momento. Non lascia i capelli unti dal momento che è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. Ha al suo interno elementi naturali, quali arginina che funge da effetto vasodilatatore che aumenta la circolazione sanguigna al capello; serenoa che stimola la crescita del capello e il fieno greco che contiene fitoestrogeni fondamentali per arrestare la calvizie e dare volume ai capelli.

Molto originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici oppure online, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo e inviarlo approfittando della promozione di due confezioni al prezzo di 49€. Il pagamento è possibile con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna nella formula del contrassegno.