Calcio, Serie A: Pier Silvio Berlusconi vuole una partita in chiaro su Mediaset

In occasione della presentazione dei palinsesti tv Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di volere una partita di Serie A in chiaro. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Calcio, novità in Mediaset. Pier Silvio Berlusconi: “Vogliamo una partita di Serie A in chiaro”

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, ha parlato anche di calcio, soffermandosi sui diritti televisivi. Alla domanda su quali sono gli obiettivi per i diritti, Pier Silvio Berlusconi ha risposto così ai giornalisti: “ci teniamo molto al calcio, ma i prezzi sono folli. La Coppa Italia ci ha dato tante soddisfazioni, l’abbiamo valorizzata, so che la Lega è molto contenta di come l’abbiamo trattata, ci auguriamo di ottenerla ma non si possono superare certe cifre. A tal proposito bisogna pensare al ruolo del servizio pubblico nel calcio: quando la Rai partecipa a queste aste prende i soldi dei contribuenti e li mette in quelli dei calciatori, se il calcio può essere offerto gratuitamente da player privati penso sia meglio che la Rai quei soldi li risparmi o li impieghi per fare altro.” Queste quindi le parole di Pier Silvio Berlusconi, sui diritti per la prossima Coppa Italia e Supercoppa, il 13 luglio scadrà tra l’altro il termine per presentare le offerte. Il vicepresidente e amministratore delegato ha poi dichiarato di volere una partita di Serie A in chiaro, quella del sabato sera, che andrebbe on onda su Italia 1, visto che su Canale 5 ci sono i programmi con Maria De Filippi. Pier Silvio Berlusconi ha detto che c’è una trattativa in corso ma che non c’è nulla di definitivo. C’è il desiderio di portare la Serie A in chiaro ma a prezzi congrui. L’obiettivo di Pier Silvio sarebbe quello di trasmette una partita contemporaneamente alla pay-tv, non quindi come esclusiva ma come valore aggiunto. A gennaio intanto Mediaset trasmetterà in diretta la Supercoppa con la nuova formula, un minitorneo con due semifinale e poi la finalissima.

Pier Silvio Berlusconi parla per la prima volta ai giornalisti dopo la scomparsa del padre

Pier Silvio Berlusconi ha parlato per la prima volta con i con i giornalisti dopo la scomparsa del padre, Silvio Berlusconi, avvenuta lo scorso 12 giugno 2023. Tanta la commozione per Pier Silvio, queste le sue parole: “la sua mancanza è enorme e cresce con il passare dei giorni. Mi manca più l’uomo che il professionista perché la mia crescita è stata naturale, quando lui è entrato in politica ho cominciato subito a occuparmi di Mediaset, è stato tanto grande che mi ha dato la possibilità di andare avanti senza di lui prima che ci lasciasse”.

Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del Monza, uno dei sogni realizzati dal padre: “al centro della partita c’è Adriano Galliani e meno male che c’è, è il più bravo a gestire una squadra di calcio, lo dico con affetto e stima ma anche con razionalità, quello che noi possiamo dire da figli è che troveremo la strada per far andare avanti il sogno di mio papà al meglio.”